Mond-Mission

«Artemis 2»-Crew macht sich auf den Weg zurück zur Erde

Nach dem Flug um den Mond herum sind die «Artemis 2»-Astronauten nun auf dem Weg nach Hause. Dabei fanden sie noch Zeit für ein besonderes Telefonat.

Die «Artemis 2»-Crew hat sich auf den Weg zurück zur Erde gemacht. Foto: Uncredited/NASA/AP/dpa
Die «Artemis 2»-Crew hat sich auf den Weg zurück zur Erde gemacht.

Houston (dpa) - Die vier Astronauten der «Artemis 2»-Mondmission sind auf dem Weg nach Hause. Ihre Kapsel «Orion» habe den Punkt passiert, an dem die Schwerkraft der Erde wieder stärker auf das Raumschiff wirke als die des Mondes, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. In der Nacht zum Samstag (MESZ) soll die Crew – bestehend aus den US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen – im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen. 

Audio-Schalte mit ISS-Astronauten

Auf dem Weg unterhielten sich die vier in einer Audio-Schalte noch für einige Minuten mit den derzeit auf der Internationalen Raumstation ISS stationierten Astronauten. Die ISS-Astronautin Jessica Meir fragte ihre Kollegin Koch wie sie Mond und Erde aus der «Orion»-Perspektive erlebt habe. «Ich habe nicht nur die Schönheit der Erde bemerkt, sondern auch, wie viel Dunkelheit drumherum war und das hat es noch viel mehr besonders gemacht.»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

2019 hatten Meir und Koch gemeinsam den ersten ausschließlich mit Frauen besetzten ISS-Außeneinsatz absolviert. «Jessica, ich hatte immer gehofft, dass wir mal wieder gemeinsam im Weltraum sein würden, aber ich hätte nie gedacht, dass es so sein würde», sagte Koch.

«Immer Platzproblem» in «Orion»

«Artemis 2»-Astronaut Glover berichtete von den im Vergleich zur ISS noch einmal deutlich eingeschränkteren Platzverhältnissen. «Alles, was wir machen, fängt grundsätzlich immer erst mal mit einem Platzproblem an.»

Die vier «Artemis 2»-Astronauten sind die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes. Sie waren in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) an Bord der «Orion»-Kapsel mit dem Raketensystem «Space Launch System» vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben und dann um den Mond herumgeflogen. Dabei entfernten sie sich auch weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Crew von Mond-Mission «Artemis 2» feiert Rekorde
«Artemis 2»-Mission

Crew von Mond-Mission «Artemis 2» feiert Rekorde

Höhepunkt zur Hälfte der Mission: Die «Artemis 2»-Crew entfernt sich weiter von der Erde als je Menschen zuvor. Der Mond-Tag bringt für die Crew dutzende Highlights – und eine besondere Einladung.

07.04.2026

«Artemis 2»-Crew kommt Mond am nächsten
«Artemis 2»-Mission

«Artemis 2»-Crew kommt Mond am nächsten

Die Hälfte der «Artemis 2»-Mission ist geschafft und beschert der Crew einen weiteren Rekordtag – und sogar ein besonderes kosmisches Schauspiel.

07.04.2026

«Artemis 2» weiter von Erde entfernt als je Menschen zuvor
«Artemis 2»-Mission

«Artemis 2» weiter von Erde entfernt als je Menschen zuvor

Höhepunkt zur Hälfte der Mission: Die «Artemis 2»-Crew ist mit der «Orion»-Kapsel in der Nähe des Mondes angekommen - und hat dabei einen Rekord aufgestellt.

06.04.2026

Toilettenpanne nach Start von Mondmission «Artemis 2»
Probleme am Bord

Toilettenpanne nach Start von Mondmission «Artemis 2»

Der Start der Mission «Artemis 2» klappt wie am Schnürchen. Doch dann stellt sich der Crew ein sehr irdisches Problem.

02.04.2026

Vor geplanter Nasa-Mondmission – Crew in Cape Canaveral
Raumfahrt

Vor geplanter Nasa-Mondmission – Crew in Cape Canaveral

Kommende Woche soll die krisengeplagte Mondmission «Artemis 2» endlich starten - und die Crew ist bereit. Ein Maskottchen aus Deutschland hat es allerdings nicht an Bord geschafft.

28.03.2026