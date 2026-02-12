Von Nebelparder bis Pangolin

«Asiens Amazonas»: Kamerafallen entdecken seltene Tierarten

Kamerafallen zeigen: Im Grenzgebiet zwischen Vietnam, Laos und Kambodscha leben seltene Tiere wie Nebelparder und Nashornvögel. Doch Wilderei und Abholzung bedrohen das einzigartige Naturparadies.

Marmorkatzen leben in Südostasien und gelten als gefährdet. Wegen ihrer versteckten, baumbewohnenden Lebensweise ist die Art kaum erforscht. Foto: Fauna&Flora/XinHua/dpa
Marmorkatzen leben in Südostasien und gelten als gefährdet. Wegen ihrer versteckten, baumbewohnenden Lebensweise ist die Art kaum erforscht.

Phnom Penh (dpa) - Nebelparder, Sunda-Pangoline und Malaienbären: Eine großangelegte Kamerafallen-Studie dokumentiert die außergewöhnliche Artenvielfalt des Annamiten-Gebirges – eines 1.100 Kilometer langen Gebirgszugs von Laos und Vietnam bis in den Nordosten Kambodschas. Die Region gilt als letzte Bastion einiger der seltensten Tierarten Südostasiens, darunter das erst im Jahr 2000 wissenschaftlich beschriebene Annamitische Streifenkaninchen (Nesolagus timminsi). Bis jetzt gelang es erst ganz wenige Male, ein Exemplar zu fotografieren. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Region sei so artenreich, dass sie oft als «Asiens Amazonas» bezeichnet werde, teilte die Naturschutzorganisation Fauna & Flora mit, die die Erhebung im vergangenen Jahr mit Unterstützung verschiedener Ministerien aus den drei Ländern durchgeführt hatte. 

Kleideraffen gelten als einige der schönsten Primaten der Welt - aber sie sind extrem selten. Foto: Fauna&amp;Flora/XinHua/dpa
Kleideraffen gelten als einige der schönsten Primaten der Welt - aber sie sind extrem selten.

Die Aufnahmen entstanden unter anderem im abgelegenen Virachey-Nationalpark im Nordosten Kambodschas. Sie liefern nicht nur spektakuläre Bilder, sondern auch wichtige Daten zu Verhalten, Lebensräumen und der Nähe der Tiere zu menschlichen Siedlungen. 

Bunte Nashornvögel und Kleideraffen mit Bart

Faszinierende Doppelhornvögel – sogenannte «Barometer der Biodiversität» – wurden ebenso erfasst wie Asiatische Elefanten, Marmorkatzen mit ihrem auffallend langen Schwanz, bunte Kleideraffen mit weißem Bart oder Seraue, ziegenähnliche Antilopen. Viele dieser Arten sind stark gefährdet, einige vom Aussterben bedroht - deshalb sind die Bilder eine kleine Sensation.

Die Kamerafalle nahm auch einen jungen Asiatischen Elefanten im Annamiten-Gebirge auf. Foto: Fauna&amp;Flora/XinHua/dpa
Die Kamerafalle nahm auch einen jungen Asiatischen Elefanten im Annamiten-Gebirge auf.

Doch die Studie zeichnet auch ein alarmierendes Bild: Abholzung, Zerschneidung von Lebensräumen und vor allem wahllos gestellte Drahtschlingen setzen der Tierwelt massiv zu. Letztere könnten Wildtierparadiese in kurzer Zeit in leere Wälder verwandeln, heißt es in dem Bericht. 

Sunda-Schuppentiere sind vor allem wegen Wilderei und Lebensraumverlust vom Aussterben bedroht. Foto: Fauna&amp;Flora/XinHua/dpa
Sunda-Schuppentiere sind vor allem wegen Wilderei und Lebensraumverlust vom Aussterben bedroht.

Kohlenstoffspeicher für das globale Klima

«Um die Zukunft dieser Biodiversitäts-Hotspots zu sichern, brauchen wir Naturschutz, der sowohl die Bedürfnisse der Tierwelt als auch der lokalen Bevölkerung berücksichtigt», sagte Gareth Goldthorpe, Asien-Pazifik-Berater von Fauna & Flora. Viele Menschen in der Region lebten in großer Armut und seien unter anderem bei der Nahrungssuche auf die Wälder angewiesen. Zugleich speicherten die ausgedehnten Waldgebiete enorme Mengen Kohlenstoff und spielten damit eine wichtige Rolle für das globale Klima.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Klimawandel setzt Robben zu – Drei Arten stärker gefährdet
Flora und Fauna

Klimawandel setzt Robben zu – Drei Arten stärker gefährdet

Dünneres Meereis, Fischernetze und Rohstoffsuche: Warum Robben-Arten in der Arktis jetzt auf der Roten Liste nach oben rutschen und was das für das Ökosystem bedeutet.

10.10.2025

«Faktencheck Artenvielfalt»: Arten in Deutschland schwinden
Artenvielfalt

«Faktencheck Artenvielfalt»: Arten in Deutschland schwinden

Viele Tier- und Pflanzenarten in Deutschland sind in einem kritischen Zustand, wie eine neue Untersuchung zeigt. Die Bestände vieler Arten entwickeln sich negativ, doch es gibt auch Hoffnung.

30.09.2024

Umweltschützer feiern neuen Xesap-Nationalpark in Laos
Schutz skurriler Tierarten

Umweltschützer feiern neuen Xesap-Nationalpark in Laos

Asiatische «Einhörner» und Rotschenklige Kleideraffen: Im Süden von Laos leben einige der skurrilsten und seltensten Tierarten der Welt. In einem neuen Nationalpark werden sie nun besser geschützt.

26.07.2024

Comeback des seltenen Siam-Krokodils in Kambodscha
Tierschützer feiern Erfolg

Comeback des seltenen Siam-Krokodils in Kambodscha

Nur noch etwa 1000 Siam-Krokodile gibt es in freier Wildbahn. In einer Gebirgsregion in Kambodscha feiern Tierschützer den Fund von mehr als 100 Eiern. Dutzende Baby-Krokodile sind geschlüpft.

19.07.2024

Rund um die Artenvielfalt
Reisen/Kreis Bergstraße

Rund um die Artenvielfalt

Der Jagdklub St. Hubertus Bergstraße erhält viel Resonanz auf „Tag der Natur und Jagd“ in der Südhessenhalle in Reisen.

27.09.2023