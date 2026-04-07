Mond-Mission «Artemis 2»

Astronauten benennen Mondkrater nach gestorbener Ehefrau

Erstmals seit mehr als 50 Jahren sind wieder Menschen in der Nähe des Mondes. Einem Krater auf dem Erdtrabanten geben sie einen ganz besonderen Namen.

Auf dem Mond gibt es jetzt einen Krater, der nach der gestorbenen Ehefrau von Astronaut Wiseman benannt ist. Foto: Uncredited/NASA/AP/dpa
Auf dem Mond gibt es jetzt einen Krater, der nach der gestorbenen Ehefrau von Astronaut Wiseman benannt ist.

Cape Canaveral (dpa) - Die vier Astronauten der «Artemis 2»-Mission haben einen zuvor namenlosen Mondkrater nach der Ehefrau ihres Kommandanten Reid Wiseman benannt. Der Krater – ein «heller Punkt auf dem Mond» – solle von nun an Carroll-Krater heißen, sagte der kanadische Astronaut Jeremy Hansen mit tränenerstickter Stimme aus der «Orion»-Kapsel. Damit solle an die 2020 im Alter von 46 Jahren an Krebs gestorbene Ehefrau des «Artemis 2»-Kommandanten Reid Wiseman erinnert werden. 

Danach umarmten sich die vier Astronauten – neben Hansen und Wiseman noch Christina Koch und Victor Glover. Die zwei Töchter von Wiseman und seiner gestorbenen Ehefrau verfolgten das Ganze im Kontrollzentrum in Houston im US-Bundesstaat Texas. 

Die vier Astronauten sind die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes. Sie waren in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) an Bord der «Orion»-Kapsel mit dem Raketensystem «Space Launch System» vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben und sollen nach etwa zehn Tagen im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen.

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