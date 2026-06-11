«Artemis»-Mondprogramm

Astronauten Maurer und Gerst rechnen fest mit Flug zum Mond

Auf der Raumstation ISS waren sie beide schon, auf dem Mond noch nicht. Das kommt noch, sind die Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer überzeugt. Und wer würde als Erstes abheben?

Alexander Gerst (l) und Matthias Maurer freuen sich für ihren Kollegen Luca Parmitano. Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Alexander Gerst (l) und Matthias Maurer freuen sich für ihren Kollegen Luca Parmitano.

Berlin (dpa) - «Artemis 3» startet ohne sie, doch die deutschen Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer rechnen fest mit ihrem Ticket zum Mond. «Wir sind überzeugt, dass wir beide den Weg zum Mond schaffen», sagte Maurer der Deutsche Presse-Agentur auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA). 

Im Jahr 2027 soll «Artemis 3» starten, jedoch ohne Mondlandung. Stattdessen wird die Mission in einer Erdumlaufbahn Andockmanöver mit Mondlandefähren erproben. Als erster Europäer fliegt nicht, wie vorab angekündigt, ein Deutscher mit, sondern der Italiener Luca Parmitano. 

Keine Überraschung für die Astronauten 

Die Entscheidung kam für die deutschen Astronauten nicht überraschend. «Wir wussten das», sagte Gerst. Sind sie enttäuscht? «Im Gegenteil, das ist eine sehr gute Nachricht für Gesamteuropa», so der Astronaut. Man dürfe nicht in einzelnen Missionen denken, es gehe um den Beginn eines neuen Zeitalters, in dem der Mond als nächster Kontinent erforscht werde, so seine Worte. «Und da geht es nicht um eine Mission, sondern um ganz viele.» 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Für 2028 sind gleich zwei Mond-Missionen geplant: «Artemis 4» und «Artemis 5». Einigen, wer von den beiden mitfliegen dürfte, müssten sie sich nicht, sagte Maurer. «Der eine fliegt halt einen Flug eher, der andere fliegt dann halt den Flug danach.» 

Esa-Chef entscheidet, wer fliegt 

Wer entscheidet eigentlich, wer als Erster dran wäre? «Es ist meine Entscheidung», sagte Josef Aschbacher, Chef der europäischen Raumfahrtagentur Esa. Mehr wolle er nicht verraten. Der Flug zum Mond sei natürlich der wirklich interessante Flug. «Da sind wir momentan in sehr guter Diskussion mit der Nasa.» 

Esa-Chef Aschbacher sagt, er entscheide, wer als erstes zum Mond dürfe. Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Esa-Chef Aschbacher sagt, er entscheide, wer als erstes zum Mond dürfe.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Verzögerungen. An den Plänen für die Missionen 4 und 5 habe sich aber nichts geändert, sagte Aschbacher. Die Verantwortung liege bei der Nasa, die Esa unterstütze mit Bauteilen. «Also wir sind im Zeitplan und wir sind zuverlässig, aber die gesamte Verantwortung hat natürlich die Nasa.» 

Gerst und Maurer sind erfahrene Astronauten. Gerst flog 2014 und 2018 zur Internationalen Raumstation ISS, Maurer 2021.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Italiener statt Deutscher bei «Artemis» - Was bedeutet das?
Mondprogramm der Nasa

Italiener statt Deutscher bei «Artemis» - Was bedeutet das?

Mit «Artemis» will die Nasa wieder Menschen zum Mond bringen. Erster Europäer dabei sollte ein Deutscher sein. Warum startet nun ein Italiener zuerst - und gibt es Hoffnung für deutsche Astronauten?

10.06.2026

Italiener fliegt 2027 bei «Artemis 3» mit - kein Deutscher
Mondprogramm der Nasa

Italiener fliegt 2027 bei «Artemis 3» mit - kein Deutscher

Mit «Artemis 3» will die Nasa künftige Mondlandungen vorbereiten. Einer der Astronauten an Bord wird der Italiener Luca Parmitano sein. Was ist mit Alexander Gerst und Matthias Maurer?

09.06.2026

Deutsche Astronauten wären gerne mit zum Mond geflogen
Raumfahrt

Deutsche Astronauten wären gerne mit zum Mond geflogen

Erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert sind wieder Menschen auf dem Weg zum Mond. Deutsche Astronauten schauen beim Start vor Ort nur zu - aber das könnte sich ändern.

02.04.2026

Esa-Chef: Ticket Richtung Mond für deutschen Astronauten
Gerst oder Maurer?

Esa-Chef: Ticket Richtung Mond für deutschen Astronauten

Gemeinsam mit den USA will Europa zum Mond fliegen. Auch zwei Deutsche wären gerne an Bord. Sie können sich nun freuen, müssen aber hoffen, dass ihnen Trump keinen Strich durch die Rechnung macht.

27.11.2025

Raumfahrt

Astronaut Gerst würde gern Fotos auf dem Mond machen

Gerst ist möglicher Kandidat für die Teilnahme an kommenden Mond-Missionen. Dort könne man eventuell auch Spuren von frühem Leben auf der Erde finden, mutmaßt er.

07.03.2024