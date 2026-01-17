Bild
Acht Tonnen in 40 Jahren

Auch ein Top-Räuber fängt klein an: T. rex war Spätzünder

Bei jedem Schritt eines T. rex bebte der Boden – zumindest, wenn er ausgewachsen war. Bis dahin dauerte es aber wohl erstaunlich lange. Auch das wiederum hatte seine Vorteile.

Ungefähr 15 bis 20 Jahre dauert es, bis ein Mensch ausgewachsen ist - beim gigantischen Tyrannosaurus rex waren es wohl zwei Jahrzehnte mehr. Foto: Christophe Gateau/dpa
Ungefähr 15 bis 20 Jahre dauert es, bis ein Mensch ausgewachsen ist - beim gigantischen Tyrannosaurus rex waren es wohl zwei Jahrzehnte mehr.

Stillwater (dpa) - Ungefähr 15 bis 20 Jahre dauert es, bis ein Mensch ausgewachsen ist – beim gigantischen Tyrannosaurus rex waren es wohl zwei Jahrzehnte mehr. Erst mit etwa 40 sei der Jäger ausgewachsen gewesen, schließt ein Team aus der Analyse versteinerter Beinknochen von 17 Tieren verschiedenen Alters. Einen Großteil seines Lebens habe er wohl damit verbracht, mit kleineren Raubtieren um Nahrung zu konkurrieren.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zu den Spätzündern zu gehören, habe für die Art aber womöglich auch Vorteile gehabt, erläutert das Team um Holly Woodward Ballard von der Oklahoma State University in Stillwater im Fachjournal «PeerJ». Im Laufe seines Lebens hätten die Tyrannosaurier eine Vielzahl ökologischer Nischen besetzen können, was die Konkurrenz mit jeweils kleineren oder größeren Artgenossen minderte. «Das könnte ein Faktor gewesen sein, der es ihnen ermöglichte, am Ende der Kreidezeit als Spitzenprädatoren zu dominieren», sagte Mitautor Jack Horner von der Chapman University in Orange.

Bisher wurde demnach angenommen, dass ein solcher Dino in der Regel im Alter von etwa 25 Jahren aufhörte, zu wachsen. Bei diesen Analysen seien aber Knochen einbezogen gewesen, die vermutlich gar nicht von Tyrannosauriern stammten, hieß es nun. Ausgewachsen konnte ein T. rex demnach zwölf Meter groß sein und acht Tonnen wiegen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Scorpions-Drummer Mikkey Dee: Verbrachte Feiertage in Klinik
Leute

Scorpions-Drummer Mikkey Dee: Verbrachte Feiertage in Klinik

Mikkey Dee trommelte viele Jahre bei Motörhead und ist inzwischen Teil der Scorpions. Über die Feiertage musste er eine ungewollte Pause von der Musik einlegen.

03.01.2025

Geburtenrekord bei Kegelrobben auf Helgoland
Seehunde

Geburtenrekord bei Kegelrobben auf Helgoland

Die Wurfsaison bei Deutschlands größten Raubtieren, den Kegelrobben, geht zu Ende. Für die beiden Aufzuchtstationen an den Küsten bedeutet das viel Arbeit. Helgoland zählte besonders viele Jungtiere.

21.01.2024

Ausstellung

Ersteigertes T.-rex-Skelett soll nach Antwerpen gehen

Wer hat das Dinosaurier-Skelett diese Woche ersteigert? Das Auktionshaus Koller lüftet das Geheimnis.

21.04.2023

Auktion

Seltenes T. rex-Skelett bleibt nach Versteigerung in Europa

Der Preis war gemessen an der Schätzung fast ein Schnäppchen: Ein fast zwölf Meter langes Dinosaurier-Skelett wechselte bei einer Auktion in Zürich den Besitzer. Womöglich wird es bald ausgestellt.

19.04.2023

Auktion

Seltenes T. rex-Skelett für Millionensumme versteigert

Als Deko für Haus oder Büroräume vielleicht etwas zu groß: Das Skelett eines Tyrannosaurus rex misst 11,6 mal 3,9 Meter. In Zürich hat es nun für 5,6 Millionen Euro den Besitzer gewechselt.

18.04.2023