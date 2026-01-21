Bild
Erhalt von Arten

Auch Zoos haben ein Problem mit Überalterung

In Tierparks gibt es immer mehr betagte Tiere und zu wenig Platz für Nachwuchs. Forscher halten mehr gezielte Tötungen für nötig.

Galapagos-Schildkröte Mommy wurde mit fast 100 Jahren noch Mama. Foto: Matt Rourke/AP/dpa
Galapagos-Schildkröte Mommy wurde mit fast 100 Jahren noch Mama.

Zürich (dpa) - Nicht nur Gesellschaften, auch Zoos haben einer Studie zufolge Probleme mit Überalterung. Das gefährde die Erhaltung gefährdeter Arten, warnt das Team um Marcus Clauss von der Universität Zürich. Gezielte Tötungen seien nötig, um Platz für Jungtiere zu schaffen und so die weitere Fortpflanzung zu garantieren. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Wenn ich permanent neue Gehege bauen könnte, wäre diese Maßnahme vermutlich nicht nötig», sagte Clauss der Deutschen Presse-Agentur. «Aber wenn ich in einer Welt mit begrenzten Gehegeplätzen alle Tiere bis ins hohe Alter halte, habe ich keinen Platz für die nächste Generation.»

Jungtiere sind süß und Publikumsmagneten - doch wohin mit ihnen, wenn sie größer werden? Foto: Holger Hollemann/dpa
Jungtiere sind süß und Publikumsmagneten - doch wohin mit ihnen, wenn sie größer werden?

Durchschnittsalter steigt seit Jahrzehnten

Die Forschenden haben 774 Säugetierpopulationen von Huftieren über Primaten bis zu Raubtieren in europäischen und nordamerikanischen Zoos über einen Zeitraum von 53 Jahren betrachtet. Über alle Arten hinweg sahen sie eine Zunahme von Populationen mit mehr älteren als jüngeren Tieren. Das Durchschnittsalter sei stetig gestiegen. Der Anteil sich noch fortpflanzender Weibchen sei in Europa bei 69 Prozent und in Nordamerika bei 49 Prozent der in Zoos gehaltenen Arten gesunken.

Eine alternde Population sei weniger widerstandsfähig etwa gegenüber Tierseuchen, warnen die Experten. Kleinere Gruppen mit weniger als 150 Tieren und wenig Fortpflanzung könnten bei einem Ausbruch ganz verschwinden. «Die Gefahr ist nicht, dass in zehn Jahren alle Zoo-Tiere weg sind», sagte Clauss. «Aber der Trend ist so auffällig, dass man eine neue Strategie braucht.» 

Die Tötung einiger Paviane im Tiergarten Nürnberg sorgte für viel Aufsehen. Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Tötung einiger Paviane im Tiergarten Nürnberg sorgte für viel Aufsehen.

Akzeptanz in der Bevölkerung ist ein Problem

Es müsse mehr getan werden, damit gezielte Tötungen zum Wohl der nächsten Generation gesellschaftlich akzeptiert würden. «Die Zahlen zeigen, dass diese Option nicht oft genug gewählt wird», so Clauss. In Deutschland gab es im Sommer 2025 zum Beispiel Proteste, weil im Tiergarten Nürnberg zwölf Paviane wegen Platzmangels getötet wurden. 

Erste Wahl sei es immer, ältere Tiere anderswo zu platzieren, aber die Zahl der Plätze sei begrenzt, teilte der Zoo Zürich mit. Deshalb seien gezielte Tötungen nötig. «Tötungen erfolgen immer gesetzeskonform, tierwohlgerecht und nach gründlicher Prüfung aller Optionen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trotz massiver Kritik - Tiergarten tötet gesunde Paviane
Zootiere

Trotz massiver Kritik - Tiergarten tötet gesunde Paviane

Die Proteste waren groß. Dennoch sah der Nürnberger Zoo keine andere Möglichkeit, um den Platzmangel im Gehege zu beheben. Nun drohen Strafanzeigen.

29.07.2025

Tiergarten: Müssen Tötung von Pavianen jetzt vorbereiten
Zootiere

Tiergarten: Müssen Tötung von Pavianen jetzt vorbereiten

In den vergangenen Wochen waren die Proteste lauter geworden. Bis zuletzt hatten die Demonstranten gehofft, dass sich eine Rettung für die Paviane findet. Diese ist nun nicht mehr in Sicht.

28.07.2025

Wieso sollen Paviane im Nürnberger Tiergarten sterben?
Zootiere

Wieso sollen Paviane im Nürnberger Tiergarten sterben?

Seit gut eineinhalb Jahren wird über das kontroverse Thema gestritten. Aus Platzmangel will der Zoo gesunde Affen töten. Was sind die Gründe dafür?

26.07.2025

Hilfe für bedrohte Arten: Hessische Zoos wildern Tiere aus
Artenschutz

Hilfe für bedrohte Arten: Hessische Zoos wildern Tiere aus

Ob mit Fell, Federn oder Panzer: Tiernachwuchs verzückt oft Zoobesucher. Ihr endgültiges Zuhause finden manche Jungtiere aber in der Natur - ganz geplant.

23.07.2025

Tiergarten Nürnberg will Paviane für Artenschutz töten
Tiere

Tiergarten Nürnberg will Paviane für Artenschutz töten

Darf ein Zoo gesunde Tiere töten und an Löwen verfüttern? Was bei einigen Tierarten bereits Praxis ist, will der Tiergarten Nürnberg jetzt auch bei Pavianen einführen. Tierschützer protestieren.

08.02.2024