Cloud-Probleme

Ausfälle bei Microsoft 365 dauern an

Bei Outlook, Teams und weiteren Cloud-Dienste von Microsoft kommt es weltweit zu Störungen. Der Konzern kämpft weiter mit den Ausfällen, bisher ohne durchschlagenden Erfolg.

Die Störung traf den Online-Maildienst von Microsoft. (Archivbild) Foto: Lindsey Wasson/AP/dpa
Die Störung traf den Online-Maildienst von Microsoft. (Archivbild)

Redmond (dpa) - Die Großstörung bei Microsoft dauert an. Weltweit sind viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten. Betroffen sind nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot, das Verwaltungsportal für Administratoren sowie Schnittstellen zu Drittanbietern - darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic - zeitweise gestört.

Microsoft dokumentierte über Mitteilungen auf der Online-Plattform X sowie auf seiner Dienststatus-Seite den zähen Kampf gegen die Ausfälle, der zunächst ohne durchschlagenden Erfolg blieb. Nachdem zunächst Probleme bei Exchange-Mailboxen in den USA gemeldet worden waren, warnte der Konzern, dass die Störung weltweit die Verbindung zu Microsoft-365-Diensten beeinträchtigen könne. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es nach Angaben von Microsoft nicht.

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Stundenlange Ausfälle bei Microsoft 365
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Stundenlange Ausfälle bei Microsoft 365

Unternehmen und Verbraucher sind weltweit von einer Großstörung bei Microsoft betroffen. Neben dem E-Mail-Dienst Outlook hakt es auch bei Cloud-Anwendungen wie Teams und dem KI-Assistenten Copilot.

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