Bericht: Altman spricht über Rückkehr zu OpenAI

San Francisco (dpa) - Im Tauziehen und die Zukunft des ChatGPT-Entwicklers OpenAI zeichnet sich nach einem Medienbericht die nächste überraschende Wendung ab. Der am Freitag herausgedrängte Chef Sam Altman sei in Gesprächen mit dem Verwaltungsrat über eine Rückkehr in die Firma, berichtete der Finanzdienst Bloomberg. Zuvor war angekündigt worden, Altman gehe zum OpenAI-Investor Microsoft, um eine Forschungsabteilung aufzubauen. Allerdings drohten rund 700 der 770 Mitarbeiter von OpenAI, ihm zu folgen - was praktisch das Ende der Firma bedeuten würde.