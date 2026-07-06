Besucher von anderem Stern ist älter als unsere Sonne

Garching (dpa) - Der vor einem Jahr entdeckte Komet 3l/Atlas stammt nicht nur aus einem anderen Planetensystem, sondern ist zudem mindestens doppelt so alt wie unsere Sonne. Das zeigen - unabhängig voneinander - Beobachtungen mit dem Weltraumteleskop James Webb und dem Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte Eso in Chile. Der Komet müsse demnach in der Umgebung eines jungen Sterns einer früheren Generation entstanden sein, schreiben die Wissenschaftler in den Fachblättern «Nature Astronomy» und «Nature».

«3l/Atlas bietet uns die aufregende Möglichkeit, die Zusammensetzung eines anderen Planetensystems zu untersuchen», erläutert Rosemary Dorsay von der Universität Helsinki, «und zwar eines, das sich lange vor unserer Sonne und unserem Sonnensystem gebildet hat».

Kometen sind Überreste aus der Entstehungszeit eines Planetensystems und bestehen aus Gesteinstrümmern, Eis und gefrorenen Gasen. Sie umrunden ihren Stern zumeist in großer Entfernung in den kühlen Außenbereichen eines Planetensystems. Durch Störungen können sie sich aber auch ihrem Stern auf einer langgestreckten Ellipse nähern - dann verdampfen Eis und gefrorene Gase und erzeugen den charakteristischen Kometenschweif.

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Bisher erst drei solche Objekte bekannt

Nach der Entdeckung von 3l/Atlas zeigte sich, dass dieser Komet sich nicht wie andere auf einer geschlossenen Ellipse bewegt, sondern auf einer offenen Hyperbel: Er kann also nicht aus unserem Sonnensystem stammen, sondern ist aus dem interstellaren Raum eingedrungen - es ist ein Besucher aus einem anderen, fernen Planetensystem. Nach dem Asteroiden Oumuamua und dem Kometen Borisov ist es erst das dritte interstellare Objekt, das von Astronomen beim Durchqueren unseres Sonnensystems aufgespürt wurde.

Dank einer ausgedehnten, hellen Gashülle um den Kometen konnten Astronomen dieses Mal, im Gegensatz zu den beiden vorherigen Objekten, die Zusammensetzung des Himmelskörpers genauer untersuchen. Dabei zeigte sich, dass 3l/Atlas andere Isotopenverhältnisse aufweist als die Kometen unseres Sonnensystems, insbesondere bei den Elementen Kohlenstoff und Stickstoff.

Als Isotope bezeichnen Forscher Atome ein und desselben Elements, die unterschiedliche Atomgewichte besitzen. Alle Atomkerne eines Elements enthalten zwar die gleiche Anzahl an elektrisch positiv geladenen Protonen, können jedoch unterschiedlich viele elektrisch neutrale Neutronen enthalten und dadurch unterschiedlich schwer sein. Aus der relativen Häufigkeit von Isotopen lässt sich das Alter eines Objekts bestimmen.

Entstanden im jungen Kosmos

«Im Gegensatz zu Kometen unseres Sonnensystems enthält dieser interstellare Besucher ungewöhnlich wenig Isotope mit hohem Gewicht», berichtet Aravind Krishnakumar von der Universität Lüttich in Belgien. Der Komet müsse also, so folgern die Astronomen, in einer Umgebung mit weniger schweren Elementen entstanden sein als unser Sonnensystem.