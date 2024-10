Berlin (dpa) - Der Bitcoin bewegt sich in Richtung Allzeithoch. In der Nacht zum Dienstag stieg der Bitcoin-Kurs zeitweise auf über 71.500 US-Dollar und pendelte sich dann bei knapp unter 71.000 Dollar ein. Damit konnte die älteste und bekannteste Kryptowährung allein in 24 Stunden um rund 5 Prozent zulegen. Der Bitcoin erreichte sein bisheriges Allzeithoch am 13. März 2024 mit einem Preis von 73.738 Dollar.