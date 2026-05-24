Raumfahrt

China schickt neue Besatzung zur Raumstation

Mit «Shenzhou 23» sind drei neue Astronauten zur chinesischen Raumstation «Tiangong» gestartet. Erstmals soll ein Besatzungsmitglied für ein ganzes Jahr im All bleiben.

Die Crew soll auf der Raumstation die derzeitige Besatzung ablösen. Foto: Ng Han Guan/AP/dpa
Die Crew soll auf der Raumstation die derzeitige Besatzung ablösen.

Peking (dpa) - China hat drei neue Raumfahrer auf den Weg zu seiner Raumstation «Tiangong» gebracht. Das Raumschiff «Shenzhou 23» hob mit einer Trägerrakete vom Typ «Langer Marsch 2F» vom Raumfahrtzentrum Jiuquan im Nordwesten Chinas ab, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

An Bord sind die Astronauten Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan und Li Jiaying. Li Jiaying ist nach Angaben der chinesischen Raumfahrtbehörde CMSA die erste Person aus der Sonderverwaltungsregion Hongkong, die an einer chinesischen Raumfahrtmission teilnimmt.

Die Crew soll auf der Raumstation die derzeitige Besatzung mit Zhang Lu, Wu Fei und Zhang Hongzhang ablösen. Nach dem Start sollte das Raumschiff voraussichtlich innerhalb weniger Stunden an der Station andocken.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Erstmals für ein ganzes Jahr auf der Station 

Erstmals soll zudem ein chinesischer Raumfahrer rund ein Jahr im All auf der Station bleiben. Welches Mitglied der neuen Crew dafür ausgewählt wird, soll erst im Verlauf der Mission im Orbit entschieden werden. China will mit dem längeren Aufenthalt unter anderem untersuchen, wie sich Langzeitmissionen auf den menschlichen Körper auswirken.

Die Mission ist Teil des regelmäßigen Besatzungswechsels auf der chinesischen Raumstation. Die nun abzulösende Crew hat nach Angaben der Behörden bereits 203 Tage im All verbracht und dürfte damit einen Rekord für die längste Einzeleinsatzdauer einer chinesischen Astronautencrew aufstellen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
China startet nächste Crew zur Raumstation «Tiangong»
Raumfahrt

China startet nächste Crew zur Raumstation «Tiangong»

Mit der Mission «Shenzhou 21» setzt China sein ehrgeiziges Raumfahrtprogramm fort. Drei Astronauten fliegen zur «Tiangong»-Station, um dort zu forschen und die Anlage zu warten.

31.10.2025

China schickt neue Crew zu Weltraumstation «Tiangong»
Raumfahrt

China schickt neue Crew zu Weltraumstation «Tiangong»

Auf Chinas Weltraumstation forschen und experimentieren Astronauten. Jetzt macht sich eine neue Crew auf den Weg. Die Volksrepublik hat sich hohe Ziele gesteckt für den Wettlauf im All.

29.10.2024

Raumfahrt

China schickt drei Astronauten zur Raumstation «Tiangong»

Rund ein halbes Jahr war die Besatzung der «Tiangong» im All. Nun ist es Zeit für einen Crew-Wechsel. China verfolgt ehrgeizige Ziele im All.

24.04.2024

«Tiangong»

Crewwechsel: China schickt drei Astronauten zu Raumstation

China liefert sich mit den USA ein «Wettrennen» im All. Die junge Raumfahrtnation betreibt erfolgreich eine eigene Raumstation namens «Himmelspalast» - und will bald Astronauten auf den Mond bringen.

30.05.2023

Raumstation «Tiangong»

China kündigt nächste Raumfahrtmission an

«Himmelspalast» haben die Chinesen ihre Raumstation genannt. Am Dienstag startet eine neue Mission mit drei Astronauten an Bord.

29.05.2023