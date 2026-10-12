Lebensmittel

Cyberangriff stört Kühlanlagen französischer Handelsketten

Eine Cyberattacke störte die Funktion von Kühlschränken mehrerer französischer Handelsketten. Lebensmittel müssen weggeworfen werden - der Schaden könnte immens sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

In Frankreich müssen wegen eines Cyberangriffs viele gekühlte Produkte in Supermärkten weggeworfen werden. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa
In Frankreich müssen wegen eines Cyberangriffs viele gekühlte Produkte in Supermärkten weggeworfen werden. (Symbolbild)

Paris (dpa) - Eine groß angelegte Cyberattacke hat Kühlanlagen in den Märkten von mehreren großen französischen Lebensmittelhandelsketten gestört. Den Hackern sei es gelungen, Kühl- und Gefrierschränke in der Nacht zu Montag in den Auftaumodus umzustellen, wie ein Sprecher der Handelsgruppe Les Mousquetaires, zu der die Supermärkte Intermarché und Netto gehören, sagte. Etwa 150 Geschäfte des Konzerns in ganz Frankreich seien betroffen. Der Händler Carrefour teilte mit, dass die Störung hauptsächlich 80 Supermärkte betreffe, von insgesamt 6.000 Geschäften.

Auch der Leiter der Gruppe Coopérative U, Dominique Schelcher, bestätigte auf X eine Attacke, die Kühlanlagen in mehreren Geschäften betreffe. Er nannte sie «beispiellos» und «inakzeptabel». Medienberichten zufolge sollen weitere Ketten betroffen sein. 

Wie der Sprecher von Les Mousquetaires weiter sagte, richtete sich der Angriff gegen den dänischen Technik-Dienstleister Danfoss, mit dem verschiedene Lebensmittelhändler arbeiten. Danfoss teilte mit, dass man über die Vorfälle in Frankreich informiert sei, von der «eine begrenzte Anzahl Kühlsysteme» betroffen seien. Bei «der überwiegenden Mehrheit» handele es sich um ältere Produkte. Man nehme die Situation ernst.

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Viele Produkte landen im Müll - Staatsanwaltschaft ermittelt 

Viele Produkte müssten nun entsorgt werden, teilte der Sprecher von Les Mousquetaires darüber hinaus mit. Die Höhe des Schadens sei noch nicht absehbar. Laut dem Chef von Coopérative U arbeiteten die Teams des Unternehmens mit Kältetechnikern daran, die Situation so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Die Cyberkriminalitäts-Abteilung der Staatsanwaltschaft von Paris übernahm Ermittlungen zu der Attacke. Nach ihren Angaben sollen auch Brandausbrüche gemeldet worden sein. Die Untersuchung soll es ermöglichen, «die Opfer zu erfassen und einen Zusammenhang mit den von ihnen gemeldeten Schäden» herzustellen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

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