Hollywood-Megadeal

Dachkonzern von Paramount und Warner wird Skydance heißen

Seit Monaten wurde in Hollywood gerätselt, wie nach dem Kauf von Warner Bros. durch Paramount der neue Konzern heißen wird. Der neue Boss David Ellison greift zum Namen seiner alten Produktionsfirma.

Paramount und Warner Bros. bleiben nach dem Zusammenschluss eigenständige Marken in einem neuen Dachkonzern. (Archivbild) Foto: Jae C. Hong/AP/dpa
Paramount und Warner Bros. bleiben nach dem Zusammenschluss eigenständige Marken in einem neuen Dachkonzern. (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - Nach der Übernahme des Hollywood-Schwergewichts Warner Brothers durch den Rivalen Paramount wird der gemeinsame Dachkonzern Skydance heißen. Es ist der Name der Produktionsfirma, die der heutige Paramount-Chef David Ellison vor rund zwei Jahrzehnten gegründet hatte und mit der er im vergangenen Jahr zunächst Paramount übernahm.

Paramount und Warner hätten beide ihre eigene Identität und Marken, argumentierte Ellison auf der Online-Plattform X. Man habe verhindern wollen, dass einer der beiden Namen nach dem Zusammenschluss den anderen in den Schatten stellt. Die mehr als 110 Milliarden Dollar schwere Warner-Übernahme soll voraussichtlich kommende Woche abgeschlossen werden.

Ellisons Einkaufstour in Hollywood wird teilweise mit Geld seiner Familie finanziert. Sein Vater ist Tech-Milliardär Larry Ellison, der als Gründer des Software-Konzerns Oracle reich wurde.

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Ursprünglich hatte sich im vergangenen Jahr schon Netflix mit Warner auf einen Kauf des Streaming- und Studiogeschäfts von Warner verständigt. Doch Paramount ließ nicht locker und gab ein höheres Gebot für den gesamten Konzern Warner Bros. Discovery ab, inklusive der Fernsehsender wie CNN.

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