Neues Institut legt los

Deutsches KI-Sicherheitsinstitut geht in Berlin an den Start

Künstliche Intelligenz dringt in immer mehr Branchen und Lebensbereiche vor. Die Bundesregierung hat jetzt ein Institut, das sich mit Fragen der KI-Sicherheit beschäftigt, aus der Taufe gehoben.

Wie zuverlässig funktioniert ein KI-System und wie kann es am besten vor Angriffen und Missbrauch geschützt werden? Mit solchen Fragen soll sich das neue KI-Sicherheitsinstitut beschäftigen. (Symbolbild) Foto: Salvatore Di Nolfi/Keystone/dpa
Wie zuverlässig funktioniert ein KI-System und wie kann es am besten vor Angriffen und Missbrauch geschützt werden? Mit solchen Fragen soll sich das neue KI-Sicherheitsinstitut beschäftigen. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Ohne Fototermin und großen Bahnhof hat Deutschlands neues Institut für die Sicherheit von Künstlicher Intelligenz (KI) in Berlin die Arbeit aufgenommen. Mit dem Aufbau des KI-Sicherheitsinstituts werde ein Beschluss des Nationalen Sicherheitsrats vom Juni umgesetzt, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Bundesinnenministerium und Digitalministerium. 

Zwei Facetten von Sicherheit 

Aufgabe des Instituts, das den Namen AISI Deutschland tragen wird (AI steht für Artificial Intelligence, SI für Security and Safety Institute), wird es laut Mitteilung sein, Chancen und Risiken, die sich durch KI-Modelle für Deutschland ergeben, zu beurteilen sowie die Widerstandsfähigkeit im Bereich KI nachhaltig zu stärken. In der Anfangsphase sollen die Bundesnetzagentur und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) den Kern der neuen Einrichtung bilden. 

Das BSI soll sich um Fragen von Cybersicherheit (Security) kümmern, also darum, wie ein KI-System und seine Daten vor Angriffen und Missbrauch geschützt werden können. Die Bundesnetzagentur soll die Verantwortung für den Safety-Aspekt tragen. Hier geht es um unbeabsichtigte Fehler, etwa wenn ein autonomes Fahrzeug ein Hindernis zu spät erkennt oder eine Medizin-KI einen Tumor auf dem Röntgenbild übersieht. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

KI-Modelle auf Abwegen

In konkreten Einzelfällen ist die Abgrenzung zwischen den verschiedenen Sicherheitsaspekten allerdings nicht immer eindeutig möglich. Die US-Unternehmen Anthropic und OpenAI hatten zuletzt einräumen müssen, dass ihre KI-Modelle in Tests ungeplant in Computersysteme echter Unternehmen eingedrungen waren. Dies hat die schon seit Jahren bestehende Sorge vor Cyberattacken mit Hilfe Künstlicher Intelligenz verstärkt. 

Deutschland brauche ein leistungsfähiges KI-Sicherheitsinstitut, um mit der technologischen Entwicklungsgeschwindigkeit Schritt zu halten, erklärt Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU). «Das AISI Deutschland bietet die Grundlage, um international Anschluss an die Künstliche Intelligenz zu gewinnen», sagt Innenminister Alexander Dobrindt (CSU).

Es geht auch um weniger digitale Abhängigkeit

«Digitalisierung ist Dreh- und Angelpunkt einer sich massiv verändernden Welt mit Aus- und Wechselwirkungen auf Regeln des Miteinanders, Politik, Macht und staatliche Interessen», sagt BSI-Präsidentin Claudia Plattner. Im Zentrum dieser Entwicklung stehe KI - «sie verändert auch die Sicherheitslage entscheidend». Diese Phase könne Instabilität auslösen, sei aber auch Ausgangspunkt für mehr Widerstandsfähigkeit und Innovation. Deutschland müsse diese strategische Herausforderung meistern, Chancen und Risiken, die sich durch fortschrittliche KI-Modelle für Deutschland ergeben, evaluieren, die Sicherheit im Bereich künstlicher Intelligenz nachhaltig stärken und digitale Souveränität gewährleisten. Auf diesem Weg sei die Gründung des AISI Deutschland ein Meilenstein.

Das neue Institut soll laut Mitteilung auch die Bundesregierung beraten und mit «europäischen und transatlantischen Partnern» kooperieren. Zudem gehe es darum, mit internationalen Partnern auf einheitliche Standards für den effektiven und sicheren Umgang mit fortschrittlichen KI-Modellen hinzuwirken.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bund plant KI-Sicherheitsinstitut für bessere Risikoanalyse
Künstliche Intelligenz

Bund plant KI-Sicherheitsinstitut für bessere Risikoanalyse

KI-Modelle bergen Chancen, aber auch Risiken. Mit einer neuen Einrichtung will die Regierung ihre Analysefähigkeiten stärken und einen zentralen Ansprechpartner für Tech-Unternehmen etablieren.

09.06.2026

Cybersicherheit: Kaum Unternehmen melden sich beim BSI an
Verstoß gegen EU-Recht

Cybersicherheit: Kaum Unternehmen melden sich beim BSI an

Nur ein Bruchteil der betroffenen Firmen aus dem Bereich kritische Infrastruktur haben ihre Cybersicherheits-Pflichten bislang erfüllt. Nun drohen Bußgelder und Zwangsmaßnahmen.

06.03.2026

Innere Sicherheit

BSI: Deutschland auf Cyberangriffe schlecht vorbereitet

Die Präsidentin des BSI warnt vor eklatanten Lücken im Schutz vor Cyberangriffen. Die Politik müsse handeln - «bevor etwas Großes passiert».

31.03.2024

Milliardenschäden

BSI sieht große Bedrohung durch Cyberkriminalität

Claudia Plattner hat als Präsidentin erstmals den Lagebericht des BSI zur Cybersicherheit in Deutschland vorgestellt. Ihre nüchterne Einschätzung lautet: «besorgniserregend».

02.11.2023

Technologie

Ifo: Personalchefs sehen Künstliche Intelligenz skeptisch

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in einer Unterehmensumgebung ist bisher nur wenig erprobt, Unsicherheiten sind daher verständlich. Wo genau diese liegen, klärt eine Umfrage des ifo-Instituts.

24.10.2023