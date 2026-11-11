Droht Deutschland ein eisiger Winter?

Offenbach (dpa) - Der Polarwirbel über der Arktis zeigt in diesem November eine äußerst ungewöhnliche frühe Schwächephase. Zugleich zieht ein besonders starkes Klimaphänomen El Niño auf. Was heißt das für den Winter in Deutschland? Der könnte nach derzeitigen Prognosen dennoch nicht etwa extrem eisig, sondern sogar eher mild ausfallen, sagte Meteorologe Helge Tuschy vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Exakt lasse sich der Winter jedoch nicht prognostizieren.

Was ist mit dem Polarwirbel hoch über der Arktis geschehen?

Der arktische Polarwirbel besteht aus starken Westwinden und bildet sich zum Winter hin in der Stratosphäre etwa 16 bis 48 Kilometer über dem Nordpol, wie die US-Klimabehörde NOAA schreibt. Die schnellen Winde umschließen eine große Menge extrem kalter Luft. Schwächen sie sich wie derzeit ab, kann es in mittleren Breiten zu einem Kaltlufteinbruch kommen.

So früh im Jahr sei eine so ausgeprägte Abschwächung noch nie beobachtet worden, sagte Tuschy. Seit Anfang November lasse die Intensität stetig nach. Der derzeitige Zeitpunkt liege weit außerhalb des zu erwartenden Bereichs, erklärte Thomas Birner von der Ludwig-Maximilians-Universität München mit Verweis auf Daten der US-Weltraumbehörde Nasa, die 1978/79 beginnen.

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Der Polarwirbel schwächt sich üblicherweise gegen Ende des Winters endgültig ab. Er erreicht oft im Januar die stärkste Ausprägung. Es kann Tuschy zufolge aber vorübergehende Abschwächungsphasen geben, die auch einige Wochen anhalten können. Störungen mit Kälteausbrüchen treten der NOAA zufolge typischerweise zwischen Januar und März auf. Im Sommer existiert kein Polarwirbel.

Foto: picture alliance / Frank Rumpf/dpa-tmn Die Aleuten in Alaska haben eine besondere Bedeutung für den Polarwirbel. (Symbolbild)

Woher kommt die Störung des Polarwirbels?

Den genauen Grund für die frühe Abschwächung kennen die Experten nicht. Ursache für eine Abschwächung seien üblicherweise bestimmte Druckkonfigurationen auf der Nordhalbkugel, genauer: Hochdruckgebiete, die atmosphärische Strömungen blockieren, erklärt Tuschy. «Wenn wir zum Beispiel eine Blockierung im Bereich der Aleuten in Alaska haben und gleichzeitig im Ural-Bereich im westlichen Russland, dann sind die Möglichkeiten gegeben, dass es störende Strömungen Richtung Stratosphäre gibt.» In dieser Atmosphärenschicht befindet sich der Polarwirbel.

Ein indirekter Grund für die frühe Abschwächung des Wirbels könne das Klimaphänomen El Niño sein. «El Niño ist in dem Jahr sehr weit im Ostpazifik gelegen und ein El Niño wirkt wie eine Heizplatte und diese Heizplatte sorgt dafür, dass eben Strömungen in Form von großräumigen Wellen, sogenannten Rossby-Wellen, auch nach Norden wandern», erklärt Tuschy. Diese könnten Blockaden im Bereich Alaska-Aleuten auch unterstützen, was wiederum auch den Polarwirbel stören könne.

«Also zusammengefasst: Es sind sehr komplexe interagierende Systeme, die dann eben auch den Polarwirbel angreifen können. Es spielen eben immer viele Faktoren eine Rolle und El Niño ist auch ein Faktor, der eben indirekt dann mit reinspielen kann», sagt Tuschy. Über die Rolle des Klimawandels lasse sich aktuell noch keine Aussage treffen.

«Ob und in welchem Ausmaß der aktuell außergewöhnlich starke El Niño zu dieser ungewöhnlich frühen Störung des Polarwirbels beigetragen hat, lässt sich derzeit nicht zuverlässig sagen», betont auch Raphael Köhler vom Alfred-Wegener-Institut.

Was folgt für diesen Winter?

«Die außergewöhnlich frühe und starke Abschwächung des Polarwirbels ist wissenschaftlich bemerkenswert», sagt auch Köhler. «Daraus jedoch bereits konkrete Vorhersagen für einen besonders kalten Winter in Deutschland abzuleiten, ist nicht gerechtfertigt.»

Die blockierenden Hochdruckgebiete im Bereich der Aleuten und im Ural, die den Polarwirbel Ende Oktober stark angegriffen hatten, haben sich laut Tuschy inzwischen abgeschwächt und verschoben. «Deswegen sind die Vorhersagen momentan recht einheitlich, dass wir ab Mitte November eine erneute Intensivierung des Polarwirbels erwarten können», sagt er. «Das sind immer nur vorübergehende Abschwächungsphasen, die keine Aussagen auf den Verlauf im gesamten Winter geben, sondern eben immer nur so eine Momentaufnahme darstellen.»

Entscheidend ist laut Tuschy, ob die Störung des Polarwirbels in die Troposphäre durchschlägt oder nicht, also in die untere Atmosphäre, in der sich das Wetter abspielt. Das könne in ein bis drei Wochen geschehen, müsse aber nicht eintreten. «Es ist alles ziemlich spannend aktuell», meint Tuschy. «Wir haben ja eben nicht nur diese Störung in der Stratosphäre, sondern auch ein El-Niño-Ereignis, das sich auf historischen Pfaden bewegt, noch nicht ganz, aber alsbald.» Welches Hintergrundsignal dominiere, sei noch unklar.

Foto: Jens Büttner/dpa Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Winter zeitweise recht frostig wird. (Symbolbild)

«Und das, was ich jetzt eben erwähnt habe, mit El Niño oder mit der Stratosphäre, das ist im Grunde immer so das i-Tüpfelchen auf dem Ist-Zustand, da bei uns andere Zirkulationsmuster dominieren wie die Nordatlantische Oszillation», betont Tuschy. «Haben wir schwache Westwinde über dem Atlantik und dann zufälligerweise genau in dem Moment eben auch so eine Störung aus der Stratosphäre, dann kann es eben auch wirklich mal kalt werden.»