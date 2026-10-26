Gefährliche Viruserkrankung

Ebola-Patientin von Nigeria in die Schweiz evakuiert

Eine Schweizerin, die als erste Ebola-Patientin in Nigeria diagnostiziert wurde, ist in ihre Heimat ausgeflogen worden. Wo sie dort behandelt wird, ist noch unklar.

Ein medizinischer Mitarbeiter bereitet im Osten des Kongo eine Ebola-Impfung vor. (Archivbild) Foto: Sebastien Kitsa Musayi/AP/dpa
Ein medizinischer Mitarbeiter bereitet im Osten des Kongo eine Ebola-Impfung vor. (Archivbild)

Abuja (dpa) - Die erste mit Ebola infizierte Patientin im westafrikanischen Nigeria ist in die Schweiz ausgeflogen worden. Das bestätigte der nigerianische Gesundheitsminister Muhammad Ali Pate. Die Schweizerin habe mit seiner Zustimmung am Montagmorgen in Begleitung ihres Mannes - einem Schweizer Diplomaten - die Hauptstadt Abuja mit einem speziell ausgerüsteten Flugzeug unter strengen Schutzmaßnahmen verlassen, schrieb Pate auf X. 

In welchem Krankenhaus in der Schweiz die Frau behandelt werden wird, teilte der Minister nicht mit. Der Patientin gehe es klinisch deutlich besser, so Pate. Sie sei stabil, bei Bewusstsein und kommunikationsfähig. «Das bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht mehr ansteckend ist», sagte der Minister.

Genauer Ort der Infektion noch nicht bekannt

Am 20. Oktober hatte Afrikas bevölkerungsreichster Staat den ersten Fall einer Ebola-Infektion bestätigt. Die Patientin, die Berichten zufolge in Uganda geboren wurde, war nach Angaben der afrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC per Flugzeug aus dem ostafrikanischen Uganda eingereist. Uganda grenzt im Westen an die Demokratische Republik Kongo, wo seit Mitte Mai knapp 10.000 Ebola-Fälle und fast 5.000 Todesfälle gemeldet wurden. Wo genau sich die Frau mit Ebola infiziert hat, wird nach Angaben der Africa CDC noch untersucht.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In Uganda gab es seit Beginn des aktuellen Ausbruchs insgesamt 20 bestätigte Ebola-Fälle, die auf einen Patienten aus dem Kongo zurückgeführt wurden. Zwei Patienten starben. Uganda verkündete Ende August jedoch das Ende seines Ebola-Ausbruchs, nachdem über 42 Tagen kein neuer Fall erfasst wurde.

Auch im ostafrikanischen Kenia, das ebenfalls an Uganda grenzt, gibt es aktive Ebola-Fälle. Der erste Patient war aus dem Kongo via Uganda nach Kenia gereist. In der Hauptstadt Nairobi sind aktuell neun Ebola-Fälle, darunter zwei Todesfälle, registriert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nigeria bestätigt ersten Ebola-Fall
Tödlicher Virus

Nigeria bestätigt ersten Ebola-Fall

Eine mit Ebola infizierte Frau reist mit dem Flugzeug aus Uganda nach Nigeria. Dort wird ihre Ebola-Infektion bestätigt. 44 Kontakte sind bereits erfasst – wie groß ist das Risiko einer Ausbreitung?

20.10.2026

Weißes Haus dementiert Abweisung von Ebola-Patient
Viruserkrankung

Weißes Haus dementiert Abweisung von Ebola-Patient

Ein an Ebola erkrankter US-Arzt wird in Berlin behandelt. Warum nicht in den USA? Gab es in Washington Bedenken bezüglich der öffentlichen Wahrnehmung? Das Weiße Haus widerspricht dieser Darstellung.

21.05.2026

Ebola-Patient soll in Berliner Charité kommen
Viruserkrankung

Ebola-Patient soll in Berliner Charité kommen

Die Fallzahlen nach dem Ebola-Ausbruch im Kongo steigen weiter. Ein dort mit dem Virus infizierter US-Amerikaner soll in einer Spezialstation in Berlin versorgt werden.

19.05.2026

US-Ebola-Patient soll in Deutschland behandelt werden
Ebola im Kongo

US-Ebola-Patient soll in Deutschland behandelt werden

Die Fallzahlen im Ebola-Ausbruch im Kongo steigen rasant. Ein dort mit dem Virus infizierter US-Amerikaner soll in Deutschland versorgt werden.

19.05.2026

Uganda erklärt Ebola-Ausbruch für beendet
Epidemie

Uganda erklärt Ebola-Ausbruch für beendet

Eine Ausbreitung des hochgefährlichen Virus in der ostafrikanischen Metropole löste schlimmste Befürchtungen aus. Nun gibt es Grund zum Aufatmen.

26.04.2025