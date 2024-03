Eigenes Handynetz ist finanziell noch Ballast für 1&1

Montabaur (dpa) - Der Ausbau des vierten deutschen Handynetzes belastet den Betreiber 1&1 finanziell deutlich. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Montabaur mitteilte, stieg der Umsatz im vergangenen Jahr zwar um 3,4 Prozent auf rund 4,1 Milliarden Euro, das operative Ergebnis (Ebit) sackte aber um 14,8 Prozent auf 456 Millionen Euro ab. Das lag an planmäßigen Abschreibungen, die sich auf den Netzausbau bezogen, etwa Kosten für Antennen. Der Firma zufolge werden diese Abschreibungen in den kommenden Jahren noch steigen, ihnen stehen schrittweise aber immer größere Einsparungen gegenüber.