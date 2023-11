Er half bei Rettung von «Apollo 13»: Astronaut Mattingly tot

«Wir haben am 31. Oktober einen der Helden unseres Landes verloren», hieß es in einer Mitteilung. Der bei der Marine ausgebildete Pilot habe für den Erfolg des Apollo-Programms eine Schlüsselrolle gespielt.

Eine Explosion in einem Sauerstofftank der Weltraumkapsel brachte die Crew - Kommandant Jim Lovell, Fred Haise und den für Mattingly eingesprungenen Jack Swigert - damals in akute Lebensgefahr. «Houston, wir haben ein Problem», meldete die Besatzung an das Kontrollzentrum in Houston.