Telekommunikation

Erfolg des iPhone 17 treibt Apple zu Rekordquartal

Im Weihnachtsquartal macht Apple traditionell sein bestes Geschäft. Im vergangenen Jahr lief es besonders gut.

Die iPhone-17-Modellreihe half Apple Marktforschern zufolge, zum Smartphone-Spitzenreiter zu werden. (Archivbild) Foto: Andrej Sokolow/dpa/dpa-tmn
Die iPhone-17-Modellreihe half Apple Marktforschern zufolge, zum Smartphone-Spitzenreiter zu werden. (Archivbild)

Cupertino (dpa) - Die Popularität der neuen iPhone-Modellreihe im vergangenen Weihnachtsgeschäft hat Apple ein Rekordquartal beschert. Der Konzern verdiente in drei Monaten unterm Strich gut 42 Milliarden Dollar (knapp 35,2 Mrd Euro). Das war ein Gewinnanstieg von knapp 16 Prozent im Jahresvergleich. Der Quartalsumsatz stieg ebenfalls um rund 16 Prozent auf 143,8 Milliarden Dollar. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Das iPhone-Geschäft sprang im Jahresvergleich um 23 Prozent auf den Bestwert von rund 85,3 Milliarden Dollar hoch. Der Konzern nennt schon seit längerer Zeit keine Stückzahlen mehr. Nach Berechnungen von Marktforschern stieß Apple im vergangenen Jahr mit dem iPhone den langjährigen Smartphone-Marktführer Samsung vom Thron. 

Die Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten. Auch das China-Geschäft kam nach zwischenzeitlicher Schwäche wieder in Schwung. Die Aktie legte im nachbörslichen US-Handel zeitweise um zwei Prozent zu.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Apple erwartet Rekord-Weihnachtsgeschäft dank neuer iPhones
Tech-Konzern

Apple erwartet Rekord-Weihnachtsgeschäft dank neuer iPhones

Apple ist bei KI-Chatbots für das iPhone und andere Geräte deutlich langsamer als viele Rivalen. Doch den Erfolg der neuen iPhones scheint das nicht zu beeinträchtigen.

31.10.2025

Apple: KI hilft iPhone-Verkäufen
iPhone-Konzern

Apple: KI hilft iPhone-Verkäufen

Im Weihnachtsquartal macht Apple traditionell das größte Geschäft. Die neuen iPhones sorgten diesmal nicht für Zuwächse - doch das Interesse an KI stimmt den Konzern zuversichtlich.

31.01.2025

Apple dank iPhone mit Wachstum zu Weihnachten
Quartalszahlen

Apple dank iPhone mit Wachstum zu Weihnachten

Mit der Computerbrille Vision Pro steigt Apple nun zum ersten Mal seit 2015 in einen neuen Markt ein. Kurz davor gibt es frische Zahlen vom iPhone-Konzern: Es waren lukrative Weihnachten.

02.02.2024

Quartalszahlen

Apple mit zurückhaltender Prognose für Weihnachtsquartal

Das Weihnachtsgeschäft nach dem Start neuer iPhones ist traditionell die wichtigste Zeit für Apple. Diesmal rechnet der Konzern mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau. Das iPhone-Geschäft wächst weiter.

03.11.2023

Quartalszahlen

Apple dank iPhone-Nachfrage mit mehr Gewinn

Unterm Strich steigerte Apple den Gewinn auf 22,96 Milliarden Dollar (21,6 Mrd Euro). Mit verantwortlich dafür ist das neue iPhone 15, das seit September im Handel ist.

02.11.2023