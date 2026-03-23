Erotik-Milliardär hinter Online-Plattform OnlyFans gestorben

London (dpa) - Er krempelte mit der Online-Plattform OnlyFans das Erotik-Geschäft um: Milliardär Leo Radvinsky ist im Alter von 43 Jahren gestorben. Das Unternehmen verwies in einer Mitteilung auf einen langen Kampf gegen den Krebs. Der in der Ukraine geborene und in Chicago aufgewachsene Unternehmer hatte die Betreiberfirma hinter OnlyFans 2018 den britischen Gründern abgekauft.

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Das Geschäft von OnlyFans sind Abos auf Inhalte einzelner Video-Autorinnen und -Autoren - ein zentraler Teil davon ist Erotik. Die Plattform, die 20 Prozent der Einnahmen einbehält, hebelte mit ihrem Direktmodell die traditionellen Strukturen der Branche aus und erlebte einen besonderen Schub in der Corona-Pandemie.