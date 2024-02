Erste private Mondlandung: «Nova-C» offenbar umgekippt

Er zeigte sich dennoch optimistisch: Die Batterien würden via Solarpanele geladen, und die meisten Geräte seien auf der bodenabgewandten Seite des Landers. «Wir sammeln Daten», sagte Altemus. Das Gefährt sei in der Nähe des geplanten Landeorts aufgekommen und stabil.

«Nova-C», auch «Odysseus» oder «Ody» genannt, hatte in der Nacht auf Freitag sein Ziel in der südlichen Region des Erdtrabanten erreicht. Zunächst hatte es geheißen, der Lander habe aufrecht auf der Mondoberfläche aufgesetzt. Diese vermutlich falsche Annahme rühre von Sensoren in den Treibstofftanks her, sagte Altemus nun.