Erster Lkw-Transport von Antimaterie am Cern geglückt

Genf (dpa) - Am europäischen Kernforschungszentrum Cern in Genf ist ein historischer Meilenstein geglückt: Erstmals weltweit wurde Antimaterie auf einem Lkw transportiert. Der deutsche Physiker Stefan Ulmer überwachte aus einem Auto im Konvoi hinter dem Lastwagen heraus die Messdaten - und konnte kurz nach halb zehn Uhr feststellen: «Es hat alles geklappt, die Antiprotonen sind noch da.»

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

«Heute beginnt eine neue Epoche für Präzisionsmessungen», sagte Ulmer. Die Champagnerkorken sollten erst knallen, wenn im Laufe des Tages nachgezählt ist, ob tatsächlich sämtliche 92 Antiprotonen am Ende noch in der eigens gebauten transportablen sogenannten Penning-Falle waren.

Der Transport auf dem Cern-Gelände war der Beweis, das der von Ulmer, Christian Smorra und ihrem Team konzipierte Container funktioniert. In einigen Jahren sollen Antiprotonen nun in Labore etwa in Düsseldorf, Hannover oder Heidelberg transportiert werden, um dort noch präzisere Messungen vorzunehmen als am Cern möglich.