Heidelbergerin will 10.000 Kilometer durch weltweite Wüsten laufen

Kaum von einem Ultralauf in Namibia zurück, kündigt Tanja Braun (48) ein unvorstellbares Projekt an. Die Vortragsrednerin will Grenzen ausloten und ganz alleine im Oktober 2024 in der Sahara loslaufen. Was sie antreibt