Wettbewerb

EU-Kommission: Google soll Daten mit Konkurrenz teilen

Google steht unter Druck: Die von Künstlicher Intelligenz betriebenen Chatbots werden zunehmend zur Konkurrenz. Brüssel will dem Wettbewerb nicht im Weg stehen - im Gegenteil.

Internetnutzer sollen nach Ansicht der EU-Kommission von einem fairen Wettbewerb in der Online-Welt profitieren. (Symbolbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa
Internetnutzer sollen nach Ansicht der EU-Kommission von einem fairen Wettbewerb in der Online-Welt profitieren. (Symbolbild)

Brüssel (dpa) - Google muss nach Ansicht der Europäischen Kommission mehr Daten mit der Konkurrenz teilen. Die Brüsseler Behörde legte Vorschläge vor, wie der US-Konzern nach den EU-Wettbewerbsregeln für Online-Riesen vorgehen sollte. Ziel ist es, kleineren Suchmaschinen und auch KI-Chatbots zu ermöglichen, die dominierende Marktstellung von Google anzufechten, wie die EU-Kommission mitteilte. 

Konkret geht es demnach um Daten zu Suchanfragen, Rangfolgen in den Ergebnissen sowie Klick- und Nutzungsverhalten. Diese sollten Drittanbietern zu fairen Bedingungen zur Verfügung gestellt werden, heißt es. Die Wettbewerbshüter in Brüssel legten dabei auch fest, was Google teilen muss. 

Internetnutzer sollen echte Google-Alternative haben 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Es geht nach Angaben der EU-Kommission auch um die Berechtigung von anderen KI-Chatbots, auf die Daten der führenden Suchmaschine zugreifen zu dürfen. Dadurch sollen Wettbewerber in die Lage versetzt werden, Nutzerinnen und Nutzern eine echte Alternative zur Google-Suche anzubieten.

Die Vorgaben basieren auf dem Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act - DMA), mit dem die EU die Macht großer Online-Plattformen begrenzen will. Google gehört zu den sogenannten Gatekeepern («Torwächtern»), die wegen ihrer dominanten Stellung besonderen Regeln unterliegen.

Der US-Konzern und auch konkurrierende Unternehmen können nun Gegenvorschläge machen, die Brüssel berücksichtigen will. Sollte sich keine Einigung mit Google finden, könnte aber auch ein Verfahren wegen DMA-Verstößen drohen und die EU letztendlich empfindliche Strafen verhängen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gemini und Co.: EU hilft Google bei KI-Zugangsregeln
Wettbewerb

Gemini und Co.: EU hilft Google bei KI-Zugangsregeln

Unfaire Marktmacht? Die EU will Google dazu bringen, KI-Konkurrenten gerechten Zugang zu Android und Suchdaten zu geben. Nutzerinnen und Nutzer sollen langfristig beim Suchen Alternativen haben.

27.01.2026

Italien bremst Meta bei WhatsApp-Chatbots
Wettbewerb bei KI-Chatbots

Italien bremst Meta bei WhatsApp-Chatbots

Die italienische Kartellbehörde hat die Facebook-Mutter ins Visier genommen: Meta soll Vertragsklauseln stoppen, die andere KI-Chatbots bei WhatsApp ausschließen. Wie Meta auf die Vorwürfe reagiert.

24.12.2025

EU-Gericht kassiert Milliarden-Strafe für Google
Wettbewerb

EU-Gericht kassiert Milliarden-Strafe für Google

Nach der Niederlage vergangene Woche erringt Google nun einen Sieg vor Gericht. Es dürfte nicht der letzte Prozess zwischen der EU-Kommission und dem Tech-Giganten gewesen sein.

18.09.2024

Doppelsieg für Brüssel: Apple und Google verlieren vor EuGH
Milliarden-Urteile

Doppelsieg für Brüssel: Apple und Google verlieren vor EuGH

In der EU-Kommission dürften Korken knallen: Nach langem Streit urteilt Europas höchstes Gericht gegen Google und Apple. Die müssen jetzt blechen - ein anderer Punkt ist mindestens genauso wichtig.

10.09.2024

Internet

Google-Chef für Regeln bei künstlicher Intelligenz

Die Technologie der künstlichen Intelligenz kann beeindruckende Ergebnisse liefern - aber auch die Wahrheit verzerren. Google-Chef Sundar Pichai warnt vor allem vor Deepfake-Videos.

17.04.2023