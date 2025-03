Extrem seltenes Insekt: Prager Zoo zeigt Baumhummer

Prag (dpa) - Eines der seltensten Insekten der Welt ist nun im Zoo in Prag zu sehen: Der australische Baumhummer erinnert mit seinem Aussehen an einen Meereshummer, gehört aber zu den Gespensterschrecken. Er ist in der Natur nur auf der abgelegenen Lord-Howe-Inselgruppe in der Tasmansee zwischen Australien und Neuseeland heimisch. Ausgewachsene Exemplare der Art «Dryococelus australis» werden bis zu 15 Zentimeter lang. Die neue Ausstellung mit den Baumhummern in der tschechischen Hauptstadt sollte am Samstag ihre Türen für Besucher öffnen.