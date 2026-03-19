Kehrtwende

Facebook-Konzern Meta lässt VR-Welt Horizon teilweise offen

Nach hohen Verlusten und mäßigem Interesse wollte Meta der 3D-Version seiner digitalen Welt Horizon den Stecker ziehen. Doch ein harter Nutzer-Kern hält den Facebook-Konzern vom Komplett-Aus ab.

Nutzer konnten zumindest einen Teil von Metas 3D-Welt Horizon verteidigen. (Archivbild) Foto: Andrej Sokolow/dpa
Nutzer konnten zumindest einen Teil von Metas 3D-Welt Horizon verteidigen. (Archivbild)

Menlo Park (dpa) - Der Facebook-Konzern Meta wird nach dem Einschreiten von Nutzern ihre verlustreiche virtuelle 3D-Welt Horizon Worlds doch nicht komplett dichtmachen. Für den Zugang zu bereits veröffentlichten Spielen werde die Plattform in virtueller Realität auf absehbare Zeit weiter verfügbar bleiben, kündigte Meta-Technikchef Andrew Bosworth in einem Instagram-Video an. 

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Meta hatte vor wenigen Tagen angekündigt, die 3D-Version von Horizon Worlds Mitte Juni abzuschalten. Danach sollte es nur noch eine Variante für Mobilgeräte wie Smartphones geben. Bosworth verwies auf die Reaktion von Nutzern auf die Ankündigung. Zugleich bekräftigte er, dass der Fokus bei Horizon künftig auf der Smartphone-Plattform liegen werde.

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hatte über Jahre versucht, virtuelle Realität (VR) als nächste Computer-Plattform zu etablieren. Auch die Umbenennung des Konzerns von Facebook zu Meta im Jahr 2021 hing damit zusammen: Der Name lehnt an die Bezeichnung «Metaverse» für virtuelle Welten an.

Das Interesse der Nutzer blieb jedoch überschaubar: Die Sparte Reality Labs, in der die Quest-Headsets und Horizon Worlds entwickelt wurden, schrieb Quartal für Quartal operative Verluste von mehreren Milliarden Dollar.

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