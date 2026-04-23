KI-Effekte

Facebook-Konzern will etwa jeden zehnten Job streichen

Meta investiert gerade Dutzende Milliarden in Künstliche Intelligenz. Im Gegenzug muss rund ein Zehntel der Beschäftigten gehen.

Die Meta-Mitarbeiter sollen erst am 20. Mai erfahren, wer den Job verliert. (Archivbild) Foto: Andrej Sokolow/dpa
Die Meta-Mitarbeiter sollen erst am 20. Mai erfahren, wer den Job verliert. (Archivbild)

Menlo Park (dpa) - Der Facebook-Konzern Meta greift inmitten erheblicher Investitionen in Künstliche Intelligenz zu einem weitreichenden Stellenabbau. Am 20. Mai sollen rund zehn Prozent der Belegschaft entlassen werden, teilte Meta den Mitarbeitern in einer internen E-Mail mit. Außerdem sollen etwa 6.000 derzeit freie Stellen nicht besetzt werden.

Meta hatte zum Jahreswechsel knapp 79.000 Beschäftigte. Damit dürften die Entlassungen nahezu 8.000 Menschen treffen. In der unter anderem vom Finanzdienst Bloomberg veröffentlichten E-Mail räumte Personalchefin Janelle Gale ein, dass den Mitarbeitern damit vier Wochen Ungewissheit bevorstünden. Allerdings habe man sich nach Leaks entschieden, die noch unfertigen Pläne schon jetzt in Grundzügen bekanntzugeben.

Zur Begründung für die Entlassungen hieß es, man wolle das Unternehmen effizienter machen und Ausgaben ausgleichen. Meta investiert gerade in großem Stil in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Allein für dieses Jahr wurden Kapitalinvestitionen zwischen 115 Milliarden und 135 Milliarden US-Dollar (98,44 Mrd. bis 115,56. Mrd Euro) in Aussicht gestellt.

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