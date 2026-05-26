Fast ein Fünftel der Deutschen ab 15 Jahren rauchen

Wiesbaden (dpa) - Fast ein Fünftel der Bevölkerung in Deutschland hat 2025 zumindest gelegentlich geraucht. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden vor dem Weltnichtrauchertag am 31. Mai mit. Der Anteil der Raucherinnen und Raucher lag demnach bei 19,1 Prozent. Die Angaben beruhen auf Ergebnissen des Mikrozensus, einer repräsentativen Befragung von Haushalten in Deutschland.

Im Vergleich zu 2021 veränderte sich der Anteil kaum: Damals waren es noch 18,9 Prozent aller Menschen in Deutschland ab 15 Jahren, die zumindest gelegentlich rauchten. Mit 78,5 Prozent greifen die meisten Raucher zu Zigaretten – 9,2 Prozent bevorzugten laut Mitteilung die E-Zigarette.

Männer rauchen öfter als Frauen

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Männer rauchen demnach deutlich öfter als Frauen. 22,4 Prozent der Männer rauchten 2025 laut Auswertung zumindest gelegentlich. Bei Frauen seien es nur 15,8 Prozent gewesen.