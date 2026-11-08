Klimawandel

Forscher beerdigen letzten Gletscher in den Allgäuer Alpen

Der Schwarzmilzferner auf Tiroler Boden hat diesen Sommer so viel Masse verloren, dass ihn Experten nicht mehr als Gletscher bezeichnen. Die Prognosen für andere Gletscher sind ebenfalls düster.

Der Schwarzmilzferner auf Tiroler Boden hat diesen Sommer so viel Masse verloren, dass ihn Experten nicht mehr als Gletscher bezeichnen. Foto: Astrid Lambrecht/dpa
Der Schwarzmilzferner auf Tiroler Boden hat diesen Sommer so viel Masse verloren, dass ihn Experten nicht mehr als Gletscher bezeichnen.

München (dpa) - Der Schwarzmilzferner auf der Tiroler Seite der Allgäuer Hochalpen hat nach diesem Hitzesommer seinen Status als Gletscher verloren. Über vier Meter Dicke und rund die Hälfte seines Volumens haben ihn die warmen Monate gekostet. «Nach dem kommenden Sommer wird er aller Voraussicht nach komplett verschwunden sein», sagte Christoph Mayer, Glaziologe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Seit 26 Jahren beobachten er und seine Kollegen den vormals letzten Gletscher der Allgäuer Hochalpen auf österreichischer Seite engmaschig und dokumentieren seit 2016 deutliche Verluste an Eismasse. «Diese Entwicklung hat sich seit 2022 noch einmal verstärkt. Seitdem war klar, dass es mit dem Gletscher zu Ende geht», sagte Mayer. Neben der Dicke und dem Volumen sei für die Definition eines Gletschers auch entscheidend, ob er fließe - was im Fall des Schwarzmilzferners nicht mehr gegeben sei.

Seit Jahren schmilzt der Schwarzmilzferner, der vormals letzte Gletscher auf der österreichischen Seite der Allgäuer Alpen, stark. Foto: Astrid Lambrecht/dpa
Seit Jahren schmilzt der Schwarzmilzferner, der vormals letzte Gletscher auf der österreichischen Seite der Allgäuer Alpen, stark.

Das große Sterben

Das Eisfeld auf der Südostseite von Mädelegabel und Hochfrottspitze auf einer Höhe von rund 2450 Metern ist kein Einzelfall. «Es verschwinden jedes Jahr mehrere kleinere Gletscher in den Alpen», erklärte Mayer und hält diese Entwicklung für kaum aufzuhalten. «Selbst wenn es im Winter viel schneit, leiden die Eismassen rapide. Die Sommer sind inzwischen zu heiß für sie.» Mayers Prognosen sind düster. «Nach aktuellem Stand gehe ich davon aus, dass die kompletten Ostalpen zwischen 2060 und 2070 eisfrei sein werden.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Höllentalferner unterhalb des Zugspitzgipfels Foto: Angelika Warmuth/dpa
Der Höllentalferner unterhalb des Zugspitzgipfels

Noch schneller wird es wohl in Bayern gehen. Denn auch den vier letzten deutschen Gletschern setzte die Hitze schwer zu. Sie büßten schon bis 2025 innerhalb von nur zwei Jahren mehr als ein Viertel ihrer Fläche ein. Rund eine Million Kubikmeter Eis gingen insgesamt verloren, wie eine Vermessung durch den Geografen Wilfried Hagg von der Hochschule München und Mayer im vergangenen Jahr ergeben hatte. Auch nach diesem Sommer ist laut Umweltforschungsstation Schneefernerhaus an der Zugspitze mit erheblichen Verlusten zu rechnen.

Zwei deutsche Gletscher bedroht

Blaueisgletscher und Watzmanngletscher in den Berchtesgadener Bergen könnte es in den kommenden Jahren ergehen wie dem Schwarzmilzferner in den Allgäuer Hochalpen: Ihre kläglichen Reste könnten bald den Status als Gletscher verlieren. Bis Ende des Jahrzehnts könnte der Nördliche Schneeferner an der Zugspitze betroffen sein. Am längsten werde sich absehbar der Höllentalferner im Zugspitzgebiet halten. Doch auch ihm gaben die Wissenschaftler zuletzt nur noch maximal zehn Jahre. Und bereits 2022 hatte der Südliche Schneeferner seinen Status als Gletscher verloren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hitzesommer: Wieder verheerendes Jahr für Alpengletscher
Klima und Natur

Hitzesommer: Wieder verheerendes Jahr für Alpengletscher

Hitzewellen und wenig Schnee setzen den Gletschern in der Schweiz, Österreich und Deutschland massiv zu. Warum kleine Gletscher bereits verschwinden und der Nachschub an Trinkwasser zurückgeht.

01.10.2026

Rekordschmelze: Deutschland wohl in 2030ern ohne Gletscher
Klimakrise

Rekordschmelze: Deutschland wohl in 2030ern ohne Gletscher

Es geht noch schneller als befürchtet: Die letzten Gletscher Deutschlands schmelzen rasant dahin. Zum Welttag der Gletscher veröffentlichen Forscher neue Messdaten.

19.03.2026

Wenig Schnee, viel Hitze: Gletscher schrumpfen weiter
Klimawandel

Wenig Schnee, viel Hitze: Gletscher schrumpfen weiter

Gletscherschwund im Rekordtempo: Warum ein schneearmer Winter und Hitzewellen das Schweizer Gebirge gefährlicher machen – und was das für Alpendörfer wie Blatten bedeutet.

01.10.2025

Spitzbergens Gletscher verlieren gigantische Eismassen
Analyse von Forschern

Spitzbergens Gletscher verlieren gigantische Eismassen

Etwa 62 Milliarden Tonnen Eis haben Spitzbergens Gletscher laut einer Studie im Sommer 2024 verloren, ein Großteil davon innerhalb von sechs Wochen. Das hatte Auswirkungen auf den Meeresspiegel.

19.08.2025

Gewitter

Klimawandel hat Blitzaktivität in den Ostalpen verdoppelt

Die Blitzhäufigkeit in den Ostalpen ist gestiegen. Der Grund dafür ist der Klimawandel. Wie hängt das zusammen?

20.06.2023