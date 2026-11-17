Stanford (dpa) - Aus der Korngröße des Sandes von Dünen lässt sich einer Studie zufolge die Windstärke abschätzen, die die jeweilige Düne formte. Das gelte nicht nur für die Erde, sondern auch den Mars, berichtet ein Forschungsteam im Fachmagazin «Proceedings» der US-nationalen Akademie der Wissenschaften («PNAS»). Sand lasse sich womöglich als Windgeschwindigkeitsmesser ebenso für neu entstandene wie uralte Dünen im gesamten Sonnensystem nutzen.

Durch Winde geformte Dünen und Rippel wurden in den vergangenen Jahrzehnten unter anderem auf Venus, Mars und dem Saturnmond Titan entdeckt. Formen und Muster der Dünen erlaubten bereits Rückschlüsse auf Richtung und Beständigkeit der formgebenden Winde, wie das Team um Colin Marvin und Mathieu Lapôtre von der Stanford University erklärt. Die Windgeschwindigkeit abzuschätzen, sei hingegen schwierig gewesen.

Die Forschenden wiesen nun nach, dass Dünen auf der Erde und dem Mars durch Winde entstehen, die gerade schnell genug sind, um den Sand in Bewegung zu setzen. Aus der mittleren Sandkorngröße lasse sich daher auf die Windgeschwindigkeit schließen, die am stärksten zur Dünenbildung beitrug. Gemeint ist also immer nur der Wind, dessen Häufigkeit und Stärke den größten Sandtransport bewirkte.

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Drei Jahrzehnte Winddaten

Das Team hatte 24 Dünenfelder unterschiedlicher Form, Größe und Lage auf der Welt berücksichtigt - vom Coral Pink Sand Dunes State Park in Utah bis zu den Dünen in der ältesten Wüste der Erde in Namibia. 30 Jahre Winddaten von 1992 bis 2021 wurden einbezogen. Die Ergebnisse zeigen, dass die für die Dünenbildung wichtige Windkraft im Mittel nur geringfügig über dem Schwellenwert liegt, ab dem der jeweilige Sand hüpft (Saltation).

Der Wind hebt ein Korn an, es fliegt in einem flachen Bogen ein Stück weiter, fällt wieder zu Boden und kann beim Aufprall weitere Körner in Bewegung setzen. So entsteht etwa Sandtransport in Wüsten, an Stränden oder auf trockenen Feldern. Saltation ist zentral für die Bildung von Dünen, weil immer mehr Sand in Bewegung gerät und sich an Hindernissen oder in windstillen Bereichen ablagert.

Nicht nur auf der Erde nutzbar

Anschließend führten die Forscher eine Analyse mit Daten eines Dünenfeldes im Gale-Krater auf dem Mars durch, wo der Rover «Curiosity» Messungen durchführt. Trotz der enormen Unterschiede in Bezug auf Luftdruck, Schwerkraft und Sedimentdichte zwischen Mars und Erde zeigte sich für bestimmte Werte eine ähnliche Korrelation. Das deute darauf hin, dass sich Winddünen auf allen Himmelskörpern mit reichlich lockerem Sediment und Winden, die mit zunehmender Stärke seltener vorkommen, im Wesentlichen auf dieselbe Weise bilden.