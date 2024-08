«Fortnite» wieder zurück auf iPhones in der EU

Der Konflikt zwischen Epic und Apple begann im August 2020. Die Spielefirma versuchte, mit einem Trick den Abgaben von 15 oder 30 Prozent zu entgehen, die Apple auf Verkäufe in seinem App Store erhebt.

Apple setzt sich gegen das Unternehmen Epic auch vor dem Berufungsgericht durch. Die «Fortnite»-Macher scheitern auch in der zweiten Instanz mit dem Versuch, die geforderte Abgabe an den Tech-Konzern zu umgehen.

Das beliebte Spiel «Fortnite» kann seit über drei Jahren nicht auf iPhones geladen werden. Das soll sich nun wieder ändern - zumindest in der EU.

Epic schmuggelte dafür eine präparierte Version des Spiels an Apples Prüfern vorbei in den App Store. Danach wurde die Möglichkeit aktiviert, digitale Artikel in Umgehung von Apple zu kaufen. Der iPhone-Konzern verbannte daraufhin «Fortnite» aus dem App Store. Epic klagte dagegen - US-Gerichte befanden jedoch den Rauswurf angesichts der Regelverletzung für rechtens.