Gänsekot auf Liegewiesen – liegt die Lösung bei den Eiern?

Nürnberg (dpa) - Laut schnatternd verlässt die Kanadagans ihr Nest und bringt sich auf dem See in Sicherheit. Mitarbeitende der Stadt Nürnberg haben den Wasservogel aufgescheucht. An diesem Tag kontrollieren sie die Gelege auf einer Insel im Wöhrder See östlich der Innenstadt. Manche davon sind mit einem Kreuz markiert. Andere haben ein kleines Einstichloch. Ein Gänseküken wird aus ihnen nicht mehr schlüpfen. Mit einer speziellen Methode haben die Fachleute das Ei unfruchtbar gemacht: eine Art Geburtenkontrolle, damit die Gänseschar nicht zur Plage wird.