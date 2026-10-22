Natur in Flussauen

Gelbe Wiesenraute ist «Blume des Jahres 2027»

An Flüssen, die sich durch die Landschaft schlängeln, fühlt sich die Gelbe Wiesenraute wohl. Doch diese Auenlandschaften werden weniger. Die Pflanze auch. Deshalb ist sie jetzt Preisträgerin.

Sie gedeiht in Auenlandschaften, doch die werden weniger. Nun ist sie «Blume des Jahres» geworden: die Gelbe Wiesenraute. Foto: Cyrille Claudel/Loki Schmidt Stiftung/dpa
Sie gedeiht in Auenlandschaften, doch die werden weniger. Nun ist sie «Blume des Jahres» geworden: die Gelbe Wiesenraute.

Hamburg (dpa) - Die Gelbe Wiesenraute ist die «Blume des Jahres 2027». Die Pflanze mit den gelben Rispen ist eigentlich an natürlichen Flussläufen und in feuchten Auen zu finden, doch aufgrund von Flussbegradigungen und Trockenlegungen ist die Blume selten geworden, wie die Loki Schmidt Stiftung in Hamburg mitteilte. Die Gelbe Wiesenraute (Thalictrum flavum) stehe bereits auf der Vorwarnliste der Roten Liste Deutschlands. Die Pflanze gilt als Botschafterin für lebendige Flussauen. 

Hochwasserschutz durch Auen

Die Gelbe Wiesenraute ist die 48. Blume, die von der Stiftung ausgezeichnet wird. Mit der Wahl will sie darauf aufmerksam machen, wie wichtig natürliche Flussläufe sind. «In den Flussauen leben auf engstem Raum etwa ein Drittel aller mitteleuropäischen Arten. Wenn wir wollen, dass seltene Pflanzenarten überleben, Federlibellen, Schilfrohrsänger und Biber ihr Zuhause behalten und nicht zuletzt wir Menschen von einem natürlichen Wasserfilter und einem effektiven Hochwasserschutz profitieren können, müssen wir Flüssen ihren natürlichen Lauf endlich wieder zugestehen», sagte Projektleiter André Palm laut Mitteilung.

Die Gelbe Wiesenraute gehört zur Familie der Hahnenfußgewächse und kann bis zu 150 Zentimeter hoch werden. Sie blüht von Juni bis August und zeigt dann eine sehr dichte Rispe aus hunderten Einzelblüten. 

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Stiftung besitzt und renaturiert Auenlandschaften

Die Loki Schmidt Stiftung besitzt und entwickelt eigenen Angaben zufolge zahlreiche Auengebiete, beispielsweise in Brandenburg, Niedersachsen und Hamburg. Dort habe sie in den vergangenen Jahren Auwald gepflanzt, Entwässerungsgräben verschlossen und schonende Bewirtschaftung auf Auenwiesen etabliert.

Die Biologin Loki Schmidt (1919-2010), Ehefrau von Altkanzler Helmut Schmidt (1918-2015), hatte die Aktion 1980 ins Leben gerufen. Ziel ist der Schutz von Wildpflanzen. Zur «Blume des Jahres 2026» wurde der Feldrittersporn gekürt.

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