Rainer Petschull spendet zum 200. Mal Blut

Bei der Blutspendenaktion in Birkenau kamen trotz der Hitze kommen die Spendenwilligen in großer Zahl in die Südhessenhalle. Das DRK begrüßte auch mehrere "Stammgäste" - darunter auch Rainer Petschull, der bereits 200 Mal gespendet hat.