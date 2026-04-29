Internet-Riese

Google-Mutter übertrifft Wall-Street-Erwartungen

Neue Rivalen forderten Google mit Hilfe Künstlicher Intelligenz heraus. Doch der Internet-Riese baute selbst KI-Funktionen in seine Suchmaschine ein - und sie wird noch mehr genutzt.

Googles Anzeigenerlöse sind der Geldbringer des Internet-Konzerns. (Archivbild) Foto: Andrej Sokolow/dpa
Googles Anzeigenerlöse sind der Geldbringer des Internet-Konzerns. (Archivbild)

Mountain View (dpa) - Googles Mutterkonzern Alphabet hat im vergangenen Quartal die Wall-Street-Erwartungen übertroffen. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 22 Prozent auf rund 109,9 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit Erlösen von gut 107 Milliarden Dollar gerechnet. Unterm Strich stieg der Quartalsgewinn auf 62,6 Milliarden Dollar von 34,5 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor.

Google- und Alphabet-Chef Sundar Pichai betonte, dass es in dem Quartal einen Rekordwert bei Suchanfragen gegeben habe. In den vergangenen Jahren wurde viel spekuliert, ob neue Rivalen, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz auf Anfragen eher Antworten statt Links liefern wollen, Googles führender Suchmaschine das Leben schwer machen könnten. Doch der Internet-Riese integrierte selbst KI-Funktionen in seine Suchmaschine - und gibt an, dass sie dadurch mehr genutzt wird.

Mehr Milliarden für KI

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Wie auch andere Tech-Riesen steckt Alphabet Dutzende Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Die Spanne für Kapitalinvestitionen in diesem Jahr wurde von zuvor 175 bis 185 Milliarden Dollar auf nun 180 bis 190 Milliarden Dollar angehoben. 2027 sollen die Ausgaben weiter steigen, sagte Finanzchefin Anat Ashkenazi in einer Telefonkonferenz mit Analysten.

Googles Werbeerlöse - der wichtigste Geldbringer des Konzerns - legten im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 15,5 Prozent auf 77,25 Milliarden Dollar zu. Das Cloud-Geschäft sprang um gut 63 Prozent auf 20 Milliarden Dollar hoch.

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