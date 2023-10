Google zahlt 3,2 Millionen Euro im Jahr für Presseinhalte

Hamburg (dpa) - Google wird der Verwertungsgesellschaft Corint Media vorläufig 3,2 Millionen Euro jährlich für die Nutzung von Presseerzeugnissen in Deutschland zahlen. Das teilte der Internet-Konzern am Donnerstag in Hamburg mit. Man habe sich mit der Verwertungsgesellschaft Corint Media auf eine «mehrjährige Interimsvereinbarung geeinigt», heißt es in einem Blog-Eintrag von Google.