Künstliche Intelligenz

Google zeigt Antwort auf Metas KI-Brillen

Google präsentierte schon vor einem Jahr Prototypen einer Brille mit einem kleinen Display in einem der Gläser. Auf den Markt kommt aber zunächst ein einfacheres Modell mit Kamera und Lautsprechern.

Die Brillen haben Kameras und Lautsprecher für die Kommunikation mit Googles KI-Software Gemini. Foto: Andrej Sokolow/dpa
Die Brillen haben Kameras und Lautsprecher für die Kommunikation mit Googles KI-Software Gemini.

Mountain View (dpa) - Google macht Metas KI-Brillen Konkurrenz. Im Herbst sollen zwei Modelle mit Kamera und Lautsprechern auf den Markt kommen, wie der Internet-Konzern auf seiner Entwicklerkonferenz Google I/O ankündigte. Sie wurden in Kooperation mit Samsung sowie den Brillenfirmen Gentle Monster und Warby Parker entworfen. 

Die Kamera der Brillen liefert Informationen für Googles KI Gemini. Damit können Nutzer der Software zum Beispiel Fragen dazu stellen, was sie gerade vor sich haben. Dann kann Gemini etwa Bewertungen des Restaurants heraussuchen, vor dem man steht, oder eine ungewöhnliche Wolkenformation erklären. Außerdem können die Brillen Nachrichten vorlesen oder Navigationsanweisungen geben.

Eines der Modelle wurde in Kooperation mit der Brillenmarke Gentle Monster entwickelt. Foto: Andrej Sokolow/dpa
Eines der Modelle wurde in Kooperation mit der Brillenmarke Gentle Monster entwickelt.

Vorreiter Meta

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Facebook-Konzern Meta versucht schon seit mehreren Jahren, solche Brillen als Produktkategorie zu etablieren. Dank der Zusammenarbeit mit dem Brillen-Riesen EssilorLuxottica werden sie unter den Marken Ray-Ban und Oakley angeboten. Laut EssilorLuxottica wurden im vergangenen Jahr mehr als sieben Millionen Meta-Brillen verkauft. 

Google könnte in dem Markt den Vorteil haben, dass der Konzern mit seiner KI auf die Informationen aus seiner Suchmaschine zurückgreifen kann - und zudem eine Vielzahl an Diensten von digitalen Karten bis hin zu E-Mail unter seinem Dach hat.

Eine spätere Generation der KI-Brillen soll Informationen auf einem kleinen Display in einem der Gläser einblenden können. Foto: Andrej Sokolow/dpa
Eine spätere Generation der KI-Brillen soll Informationen auf einem kleinen Display in einem der Gläser einblenden können.

Bereits vor einem Jahr zeigte Google auf der damaligen I/O-Konferenz Prototypen einer KI-Brille mit einem kleinen Display, auf dem auch visuelle Informationen wie Übersetzungen oder Routen-Anweisungen eingeblendet werden können. Diesmal gab es bei der I/O keine konkreten Angaben dazu, wann solche Geräte auf den Markt kommen. Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge wird ein Debüt im kommenden Jahr angepeilt. Medienberichten zufolge arbeitet auch Apple schon seit Jahren an solchen Brillen - könnte aber ebenfalls zunächst Modelle ohne Display herausbringen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Facebook-Konzern stellt Brille mit Anzeige im Glas vor
Display vor dem Auge

Facebook-Konzern stellt Brille mit Anzeige im Glas vor

Die Tech-Industrie arbeitet seit Jahren an gewöhnlich aussehenden Brillen, die Informationen einblenden können. Als erster der großen Rivalen bringt jetzt Meta ein solches Gerät auf den Markt.

18.09.2025

Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an
Google-Telefone

Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an

Googles Pixel-Smartphones spielen bisher nur eine kleine Rolle im Markt. Der Internet-Riese will nun mit viel KI Konkurrenten wie Apple unter Druck setzen.

20.08.2025

Google zeigt Prototypen einer schlanken AR-Brille
Erweiterte Realität

Google zeigt Prototypen einer schlanken AR-Brille

Große Tech-Konzerne arbeiten seit Jahren an AR-Brillen, die Routenanweisungen und andere Informationen anzeigen können. Google hat nun Versuchsgeräte, die dem Ziel näherzukommen scheinen.

21.05.2025

Facebook-Konzern zeigt Prototypen neuartiger Computer-Brille
Smartphone-Ersatz

Facebook-Konzern zeigt Prototypen neuartiger Computer-Brille

An Brillen, die Informationen in durchsichtigen Gläsern einblenden, arbeitet die Tech-Branche schon lange. Der Facebook-Konzern Meta verspricht nun einen Durchbruch.

26.09.2024

Google peppt neue Smartphones mit KI auf
Künstliche Intelligenz

Google peppt neue Smartphones mit KI auf

Google stellt bei seinen neuen Pixel-Smartphones Künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt. Der Internet-Konzern ist bei KI im Wettlauf mit Samsung und Apple.

14.08.2024