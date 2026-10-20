Cloud-Dienste gestört

Großausfall bei Google führt zu Störungen bei Banken

Nicht nur Bank-Apps waren betroffen: Auch Webseiten und Unternehmensdienste kämpften mit Störungen. Google arbeitet an der Behebung – doch Ursache und Ausmaß sind noch offen.

Eine Störung der Google Cloud beeinträchtigte auch Bankendienstleistungen. Foto: Christian Charisius/dpa
Eine Störung der Google Cloud beeinträchtigte auch Bankendienstleistungen.

London/Berlin (dpa) - Ein größerer Ausfall von Google-Cloud-Diensten in Großbritannien hat zu massiven technischen Störungen im europäischen Raum geführt - mit Folgen für Bankkunden. Nach Angaben des Unternehmens und von Betroffenen waren Infrastrukturen in der Region London betroffen, was weitreichende Nachwirkungen für Nutzer über die Grenzen Großbritanniens hinaus hatte.

Die Störungen beeinträchtigten unter anderem den digitalen Zahlungsverkehr und Kontodienste von Finanzdienstleistern wie der Digitalbank Revolut. Auch bei der Bank ING waren die Dienste beeinträchtigt. Dies sei allerdings nicht auf die Störung bei Google zurückzuführen, sagte ein Sprecher. 

Nutzer in verschiedenen europäischen Ländern klagten über zeitweise Einschränkungen bei App-Zugriffen und Transaktionen. Auch zahlreiche andere Online-Dienste, Webseiten und Unternehmensanwendungen, die auf die Cloud-Infrastruktur von Google angewiesen sind, verzeichneten Probleme.

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Google räumte die technischen Schwierigkeiten über seine Status-Seiten ein und arbeitete mit Hochdruck an der Behebung des Fehlers. Das genaue Ausmaß der internationalen Schäden sowie die Ursache für den Ausfall in der Londoner Rechenzentrumszone wurden weiter analysiert.

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