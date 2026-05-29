Hitze als Booster: Eichenprozessionsspinner werden zur Plage

Berlin (dpa) - Badefans haben sich über die Hitzetage gefreut, in Gärten legte das Grün zu – aber auch ein ungeliebtes Tier profitierte: der Eichenprozessionsspinner. Die Nachtfalter bevorzugen warmtrockene Bedingungen, wie es beim Umweltbundesamt (Uba) heißt. Am Waidsee in Baden-Württemberg wurde wegen Befalls ein Bereich gesperrt, vielerorts in Deutschland werden die Tiere längst wieder energisch bekämpft.

In Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg zum Beispiel wurde vom Hubschrauber aus bakterienbasiertes Insektizid über viele Hundert Hektar Fläche versprüht. In anderen Regionen wurden vorbeugend gezielt Eichen etwa in Kindergärten sowie auf Friedhöfen und an Sportplätzen besprüht. In Leipzig kommen in diesem Jahr Fadenwürmer als Gegenmittel in Grünanlagen zum Einsatz, andernorts werden die Nester von befallenen Bäumen gesaugt.

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Mancherorts werden Eichen etwa an Alleen, in Kindergärten, auf Friedhöfen und an Sportplätzen besprüht.

Allergische Reaktionen und Reizungen

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Die winzigen Brennhaare der Raupen des Eichenprozessionsspinners können schwere allergische Reaktionen, Hautreizungen und Atembeschwerden auslösen. Häufig nimmt die Empfindlichkeit mit der Zahl einzelner Kontakte zu. Das Umweltbundesamt empfiehlt, betroffene Gebiete mit befallenen Bäumen so weit wie möglich zu meiden.

Oft werden die Raupen-Nester verwechselt

Spinnennetzartige, große Gespinste an Sträuchern und Bäumen wecken bei Menschen oft die Befürchtung, es mit dem Eichenprozessionsspinner zu tun zu haben. Ursache sind aber meist Gespinstmotten, von denen keine gesundheitliche Gefahr ausgeht. Im Inneren der eingesponnenen Gehölzteile lassen sich weißliche, weitgehend haarlose Raupen mit schwarzen Flecken erkennen.

Foto: Pia Bayer/dpa Die Nester der Prozessionsspinner hängen vor allem am Stamm oder in Astgabeln von Eichen.

Anders als Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea processionea), die fast ausschließlich Eichen befallen, nutzen die Motten viele Baum- und Straucharten. Die Nester der Prozessionsspinner sind zudem kompakter und hängen vor allem am Stamm oder in Astgabeln.