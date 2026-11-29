Düsseldorf (dpa) - Eigentlich soll es ein ganz normaler Tag für Fabian Kroese werden. Der damals 26-Jährige geht um 8.00 Uhr zum Gesundheitsamt Düsseldorf, ein Routinetermin. «Ich dachte, ich hole mir nur mein Ergebnis ab und gehe dann arbeiten.» Doch dieses Mal ist der Test positiv.

Kroese gehört zu den rund 100.600 Menschen, die in Deutschland laut Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit HIV leben. Bei einer Infektion mit HIV (Humanem Immundefizienz-Virus) werden Teile des Immunsystems zerstört. Das heißt, dass der Körper Bakterien, Pilze oder Viren immer schlechter bekämpfen kann. Unbehandelt führt eine HIV-Infektion zur lebensbedrohlichen Krankheit Aids.

Das HI-Virus wird laut RKI vor allem sexuell und beim intravenösen Drogenkonsum übertragen. Männer, die Sex mit Männern haben, sind in Deutschland am stärksten betroffen.

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Anstatt zur Arbeit geht Fabian Kroese an jenem Morgen die Moskauer Straße entlang. Es ist 10.00 Uhr morgens, nicht viel los auf den Straßen. «Ich habe mich total komisch, leer und dreckig gefühlt. Ich konnte das nicht abschütteln», erinnert er sich.

Foto: Christophe Gateau/dpa Björn Jensen, Infektiologe an der Uniklinik Düsseldorf, kritisiert, dass in Deutschland zu wenig HIV-Tests durchgeführt werden. Dadurch bleiben viele Infektionen lange unentdeckt und somit schwerer behandelbar. (Archivbild)

Auch mit HIV ähnlich hohe Lebenserwartung

Björn Jensen ist Infektiologe im Universitätsklinikum Düsseldorf. Ihm zufolge können vom Zeitpunkt der Infektion bis zum Ausbruch von Aids durchschnittlich sieben bis zehn symptomfreie Jahre vergehen, sofern das Virus unbehandelt bleibt. Bei fortgeschrittener Infektion können lebensbedrohliche Lungenentzündungen, Entzündungen im Gehirn oder Tumore auftreten. Wenn HIV dagegen frühzeitig therapiert wird, hätten Betroffene eine ähnlich hohe Lebenserwartung wie Menschen ohne HIV.

Seit seiner Diagnose vor sechs Jahren muss Kroese jeden Tag eine Tablette nehmen. «Ich habe mit 26 angefangen, Tabletten zu nehmen. Das fand ich am Anfang natürlich nicht so geil.» Schließlich sei er doch eigentlich jung, fit und gehe viel zum Sport. Aber er habe sich schnell daran gewöhnt. Die Einnahme sei relativ unkompliziert. Daneben müsse er viermal im Jahr zur Kontrolle zum Arzt, um Blutwerte abzuchecken.

Mit dieser antiretroviralen Therapie wird die Vermehrung des Virus im Körper gehemmt. Die tägliche Tabletteneinnahme ist laut Jensen die häufigste Art dieser Therapie. Für die meisten Menschen gehe das nicht mit Einschränkungen einher. «Sie können ein völlig normales Leben führen.»

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Als Fabian Kroese am Anfang psychisch zunächst nicht so gut mit seiner HIV-Diagnose zurechtkam, hat ihm die Positiven-Selbsthilfegruppe viel gegeben.

Psychische Belastung durch Diagnose

Kroese wusste von Anfang an, dass das Virus gut behandelbar ist; nach zwei Monaten war er bereits unter der sogenannten Nachweisgrenze. Das heißt: Er kann andere nicht mehr anstecken. Medizinisch habe es sich schnell eingependelt, er habe die Medikamente gut vertragen. «Aber im Winter wurden die Tage kürzer, ich hatte mehr Zeit nachzudenken, wurde trübseliger. Dazu kam noch der Lockdown.» Psychisch sei es ihm in den ersten Monaten mit der Diagnose nicht besonders gut ergangen. Bei Kroese wuchs das Bedürfnis, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen.

So geht er zum ersten Mal zur Positiven-Selbsthilfegruppe und merkt schnell, wie gut ihm das tut. «Ein Arzt kann mir natürlich sagen, dass alles in Ordnung ist. Aber bei Ängsten vor sozialen Stigmata hat es geholfen, sich mit anderen auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.» Er bleibt in der Gruppe, vor allem wegen der Menschen, mit denen er sich mittlerweile sehr verbunden fühle.

Auch Infektiologe Jensen berichtet, dass Menschen mit HIV weniger die Erkrankung selbst als die damit einhergehende soziale Ausgrenzung vor Herausforderungen stellt. Ihnen würden «Chancen im Leben versperrt» werden, indem sie etwa ihren Wunschberuf nicht ausüben könnten - obwohl im Arbeitskontext kein Ansteckungsrisiko bestehe, wie Jensen festhält.

Aber auch bei eigenen Arztbesuchen komme es immer wieder vor, dass Menschen mit HIV Diskriminierung erfahren. Das beobachtet auch Clara Lehmann von der Uniklinik Köln. Zahnarzttermine oder Operationen würden teilweise nach hinten gelegt werden, da medizinisches Personal teils immer noch annehme, danach besonders reinigen zu müssen.

Foto: Elisa Schu/dpa Der Welt-Aids-Tag findet am 1. Dezember statt. Die diesjährige Kampagne der Deutschen Aidshilfe läuft unter dem Motto «Gemeinsam. Jetzt erst recht!» Damit will sie ein Zeichen gegen Ausgrenzung setzen. (Symbolbild)

Zu wenige HIV-Tests in Deutschland

Daneben sehen die Infektiologen ein wesentliches Problem darin, dass in Deutschland zu wenig getestet werde, wodurch viele HIV-Infektionen lange unentdeckt blieben. «Das ist seit Jahren so und das wird leider auch nicht besser», berichtet Jensen. In diesem Punkt seien andere Länder in Europa, Asien und Afrika bereits weiter. Sowohl Ärzte als auch Patienten scheuten sich teilweise, HIV anzusprechen. Philipp Schommers, ebenfalls von der Uniklinik Köln, sagt dazu: «Das Thema wird gemieden, wie eigentlich bei allen sexuell übertragbaren Krankheiten.»

Zuletzt sind die HIV-Neuinfektionen in Deutschland etwas gestiegen. 2025 haben sich nach RKI-Schätzungen 2.400 Menschen mit dem Virus infiziert - dazu zählt es Neuinfektionen in Deutschland und von Menschen deutscher Herkunft, die sich im Ausland mit HIV infiziert haben. Das sind 100 Menschen mehr als 2024. Der Anstieg kommt vor allem durch injizierenden Drogenkonsum und heterosexuellen Geschlechtsverkehr. Von den Neuinfektionen wurden 2025 ein Fünftel erst im Aids-Stadium diagnostiziert.