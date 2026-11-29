Berlin (dpa) - Mit HIV haben sich im Jahr 2025 etwas mehr Menschen in Deutschland neu angesteckt als im Jahr 2024. Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt die Zahl der Neuinfektionen auf 2.400. Das sind etwa 100 mehr als im Jahr 2024, wie einem RKI-Bericht im Vorfeld des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember zu entnehmen ist. Die Schätzung umfasst HIV-Neuinfektionen in Deutschland sowie Neuinfektionen von Menschen deutscher Herkunft, die sich im Ausland angesteckt haben. Wie viele sich im Ausland infiziert haben, werde nicht eigens erfasst, erklärt Statistiker Matthias an der Heiden, der am RKI für das Fachgebiet HIV und Aids tätig ist. Der Anteil sei aber deutlich geringer als der in Deutschland.

Männer, die Sex mit Männern haben, am stärksten betroffen

Männer, die Sex mit Männern (MSM) haben, waren den Angaben nach mit etwa 1.300 Neuinfektionen am stärksten betroffen. Die Zahl liege in etwa auf der gleichen Höhe wie im Jahr 2024, erklärt an der Heiden. Die Neuinfektionen bei MSM hätten nach einem Anstieg nach der Corona-Pandemie zuletzt ein Plateau erreicht. Etwa 370 Menschen haben sich laut RKI durch das Spritzen von Drogen infiziert. In dieser Gruppe würden die geschätzten Neuinfektionen seit 2010 langsam aber kontinuierlich ansteigen.

Etwa 700 Menschen steckten sich der Schätzung zufolge durch heterosexuelle Kontakte mit HIV an. Auch in dieser Gruppe ist die Kurve in den vergangenen Jahren gestiegen. Von 1987 bis 2022 waren es bei heterosexuellen Kontakten laut RKI jährlich noch zwischen 330 und 500 Neuinfektionen. Seit 2021 zeige sich ein Anstieg.

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Um mehr Menschen zu schützen, müssten zielgruppengerechte HIV-Testangebote und der Zugang zu Behandlung und Vorsorge flächendeckend verbessert werden, so an der Heiden. Auch mehr Frauen und Menschen, die Drogen spritzen, sollten die HIV-Präexpositionsprophylaxe (PrEP) nutzen können. «Bislang ist der Fokus noch sehr auf MSM mit PrEP-Bedarf gerichtet.» Das Medikament schützt HIV-negative Menschen vor einer Ansteckung.

Welche Unterschiede gibt es zwischen Stadt und Land?

Interessant ist auch ein Vergleich zwischen der Situation in Städten und auf dem Land. In den großen Städten ist der Rückgang der HIV-Neuinfektionen

nach Angaben des RKI bei MSM seit 2015 deutlich ausgeprägter als außerhalb dieser Städte. Bei Menschen mit heterosexuellen Kontakten sind die HIV-Infektionen von 2021 bis 2025 außerhalb großer Städte stärker gestiegen als in großen Städten. «Die unterschiedliche Entwicklung könnte ein Hinweis darauf sein, dass Präventionsangebote innerhalb der Städte über 500.000 Einwohner stärker vorhanden sind und angenommen werden», sagt an der Heiden. Es muss allerdings laut RKI auch beachtet werden, dass in Deutschland deutlich mehr Menschen außerhalb der großen Städte leben als in Städten.

Erstmals mehr als 100.000 Betroffene

Rund 3.400 Menschen bekamen 2025 erstmals eine HIV-Diagnose. Die Diagnose wird laut RKI oft erst Jahre nach einer Infektion festgestellt. Bei fast einem Drittel (32 Prozent) der Betroffenen sei vergangenes Jahr bereits ein fortgeschrittener Immundefekt diagnostiziert worden. Etwa die Hälfte davon (620) bekam die Diagnose Aids. Aids bezeichnet das Krankheitsbild, das infolge einer fortgeschrittenen, unbehandelten HIV-Infektion auftreten kann.