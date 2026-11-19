Berlin (dpa) - Die Zahl der Syphilis-Fälle in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Dem Robert Koch-Institut (RKI) wurden im Laufe des Jahres 9.699 Syphilis-Fälle gemeldet. Das geht aus dem aktuellen Epidemiologischen Bulletin des RKI hervor. Syphilis ist eine Erkrankung, die nur beim Menschen vorkommt und sexuell, durch Blut oder von einer Mutter auf das ungeborene Kind übertragen wird. Die bakterielle Infektionskrankheit kann durch Antibiotika geheilt werden.

Nach Corona-Rückgang wieder Anstieg

Vom RKI werden neu diagnostizierte Syphilis-Infektionen seit 2001 registriert. Von 2001 bis 2004 waren das ausschließlich Fälle bei Männern. Bis 2008 gab es jährlich etwa 4.000 registrierte Fälle. Nach einem geringen Rückgang 2009 stiegen die Fallzahlen kontinuierlich an, bis zu einem pandemiebedingten Rückgang 2020 und 2021. Seit 2022 gibt es wieder einen Anstieg, der sich nun allerdings zumindest verlangsamte.

Die allermeisten Syphilis-Infektionen haben weiterhin Männer - allerdings kam es im vergangenen Jahr zu einer Abnahme der Fälle bei Männern, die Sex mit Männern haben. Dagegen stieg die Zahl der auf heterosexuellem Weg erworbenen Infektionen weiter an. Der Frauenanteil lag 2025 bei 9,2 Prozent, und damit über dem Niveau der Vorjahre.

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Berlin und Hamburg haben hohe Inzidenz

Die mit Abstand höchste Inzidenzen, also Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner, wurden in Berlin (38,5/100.000 Einwohner) und Hamburg (34,7 Fälle/100.000 Einwohner) registriert. Höher als der Bundesdurchschnitt lag die Zahl der Fälle auch in Bremen (16,9) und Hessen (12,7), wie das RKI schreibt. In allen anderen Bundesländern liegt die Zahl unter dem Bundesdurchschnitt.