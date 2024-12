In Filmen wird mehr übers Morden und Töten gesprochen

Washington (dpa) - «Sie hat ihn umgebracht!» Sätze wie dieser fallen in zahlreichen Filmen, nicht nur in Krimis. Eine neue Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass in englischsprachigen Filmen zunehmend häufiger über «Ermorden» und «Töten» gesprochen wird. Veröffentlicht wurde die Studie im Fachblatt «Jama Pediatrics».