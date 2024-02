Internationale Ermittler zerschlagen Ransomware-Hackergruppe

London (dpa) - Internationale Ermittler haben nach eigenen Angaben eine Hacker-Bande zerschlagen, die mit dem Diebstahl sensibler Daten Lösegelder erpresst haben soll. Ein Sprecher der National Crime Agency (NCA) bestätigte der Sender Sky News, die Operation dauere an. Für 12.30 Uhr (MEZ) waren «mehr Informationen» angekündigt.

Europol: Cybercrime-Bande in Ukraine zerschlagen

Software «weltweit am häufigsten eingesetzte Ransomware-Variante»

Die britische Cybersicherheitsbehörde NCSC hatte im Vorjahr gemeinsam mit Partnern gewarnt, von Lockbit gehe eine «dauerhafte Bedrohung» aus. Die Software sei 2022 die «weltweit am häufigsten eingesetzte Ransomware-Variante» gewesen und auch 2023 «bislang weiterhin produktiv», zitierte die BBC die Behörde.

Lockbit soll an aufsehenerregenden Hackerangriffen beteiligt gewesen, darunter Anfang 2023 in Großbritannien auf den Postdienstleister Royal Mail. In den USA werden der Gruppe Angriffe auf mehr als 1700 Organisationen aus mehreren Branchen vorgeworfen.