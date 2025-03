Internationale Raumstation flog 150.000 Mal um die Erde

Moskau (dpa) - Die Internationale Raumstation ISS hat nach russischen Angaben die Erde 150.000 Mal umrundet. Als Jubiläumsrunde wertete die Raumfahrtbehörde Roskosmos den Flug von der Insel Sumatra in Indonesien immer ostwärts bis wieder in den Indischen Ozean von 11.32 Uhr bis 13.05 Uhr MEZ am Dienstag.