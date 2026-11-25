Hamburg (dpa) - Vor 20 Jahren war es für junge Menschen normal, mindestens einmal pro Woche mit jemand anderem im Bett zu landen. Mittlerweile sind die unter-35-Jährigen, die so häufig Partner-Sex haben, in der Minderheit. Das geht aus bisher unveröffentlichten Daten der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen hervor, für die über 3.000 Menschen ab 18 Jahren befragt wurden.

«Die vorliegenden Zahlen sprechen eine recht deutliche Sprache und zeichnen das Bild eines gesellschaftlichen Wandels in den Schlafzimmern der unter-35-Jährigen», sagte Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung. Im Jahr 2004 seien noch fast zwei Drittel (64 Prozent) der Menschen dieser Altersgruppe mindestens einmal pro Woche intim geworden, in diesem Jahr noch 43 Prozent.

Das sei aber kein Grund zur Sorge um das Aussterben der Liebe, führte Reinhardt aus, «sondern Kennzeichen einer Generation, die ihre Zeit, ihre Energie und ihre Beziehungen anders sortiert als die Eltern zuvor». Zahlreiche Menschen dieser Generation haben der Befragung zufolge sogar seltener als einmal im Jahr oder gar keinen Sex mehr: In dem Zeitraum kletterte ihr Anteil von 9 Prozent auf 24 Prozent - fast eine Verdreifachung.

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«Singles haben weniger Sex als Paare.»

Ziehen junge Menschen also Streaming und Online-Spiele dem Liebesspiel vor? Oder gibt es andere Gründe? Die Psychologin Juliane Burghardt hat sich für ihr Buch «Alles kann, nichts läuft» die wissenschaftliche Literatur zum Thema angeschaut und meint: Die Ursachen sind vielfältig. Ein Faktor sei der Trend zum Sololeben. «Es gibt mehr Singles, und Singles haben weniger Sex als Paare.»

Foto: Sebastian Kahnert/dpa Immer mehr Unter-35-Jährige leben als Single. (Archivbild)

Eine weitere Studie habe gezeigt, dass Menschen, die weniger Alkohol trinken, weniger Geschlechtsverkehr haben. Da der Alkoholkonsum zurückgehe, habe auch das einen Effekt.

«Entzauberung» von Sex

Auch die Hochschule Merseburg hat sich in mehreren Studien mit Sexualität bei Erwachsenen beschäftigt. Dabei wurde wiederholt gefragt: «Wie häufig hatten Sie in den letzten vier Wochen Geschlechtsverkehr/Sex?» 1990 war es in Ostdeutschland im Schnitt neunmal, im Jahr 2020 noch fünfmal. Was hingegen deutlich zunahm: mit wie vielen verschiedenen Partnern jemand Sex hatte.

Die Psychologin Johanna Degen von der Europa-Universität Flensburg erklärte, dass Sex heute gleichzeitig überfrachtet und entwertet werde. Viele Menschen verbänden damit hohe Erwartungen - bei einer gleichzeitigen «Entzauberung» und einem Gefühl der Sinnleere. Pornografie und Online-Dating-Kultur prägten diese Erwartungen zusätzlich, weil sie oft hohe Ansprüche und harte Praktiken zeigen, die im echten Leben selten vorkommen.

Ein großer Faktor: das Internet

Degen beobachtet auch, dass viele Menschen einander misstrauen und sich aus Begegnungsräumen zurückziehen, die es früher gab, etwa im Alltag, an öffentlichen Orten oder in Vereinen. Eine Haltung, die sie «zynischen Rückzug» nennt, zeige sich darin, dass viele skeptisch sind, ob sich Begegnungen zwischen den Geschlechtern überhaupt noch lohnen.

Sowohl Degen als auch der Zukunftswissenschaftler Reinhardt sehen außerdem einen Zusammenhang mit der Internetnutzung. Die BAT-Stiftung befragte auch in den 80er- und 90er-Jahren schon Menschen zur Häufigkeit von Geschlechtsverkehr. «Da sehen wir mit der Einführung des Internets Ende der 90er Jahre einen deutlichen Knick.»

Foto: Britta Pedersen/zb/dpa Junge Menschen masturbieren viel häufiger als noch vor einigen Jahrzehnten. (Archivbild)

Seitdem hätten die Menschen ganze neue Möglichkeiten, ihre Zeit zu verbringen. «Das Internet steht in Konkurrenz zur Erotik», sagte Reinhardt. Außerdem führe die ständige Verfügbarkeit von erotischen Inhalten im Netz dazu, dass Menschen ihre sexuelle Spannung allein und ohne sozialen Aufwand abbauen könnten.

Tatsächlich fand die Hochschule Merseburg eine hohe Zunahme an Solosex: 1990 befriedigten sich ostdeutsche Männer bis 35 Jahre im Schnitt viermal im zurückliegenden Monat, 2020 passierte das 16 Mal. Bei den Frauen sprang die Häufigkeit von einmal auf siebenmal.

Lieber passiv als aktiv

Reinhardt führte weiter aus, dass die Lebensphase zwischen 18 und 35 heute stärker als früher durch Optimierungsdruck geprägt sei - im Studium, im Berufseinstieg, zu Beginn der Karriere. «Wer abends auf das Sofa sinkt, sucht eher nach passiver Erholung als nach aktiver Leidenschaft.» Auch wer Zukunftsängste und finanzielle Sorgen habe, dessen Libido sei gedämpft.

Foto: Weronika Peneshko/dpa Lieber noch passiv scrollen statt aktiv schmusen? (Archivbild)

Im Übrigen steht Deutschland nicht allein da mit dem Trend. Eine gerade im Fachjournal «Lancet» erschienene Studie des University College London zeigt, dass unter-45-Jährige in Großbritannien im Schnitt noch zweimal im Monat Sex haben. 1990 wurden sie noch viermal zusammen intim. Auch bei den Briten stieg der Anteil derjenigen, die gar keinen Sex haben, stark an. Eine französische Studie kam zu ähnlichen Ergebnissen.

Doch die Lage ist nicht nur schlecht. Sowohl Degen als auch Reinhardt betonen: Viele junge Menschen reflektierten bewusster, ob und wann sie Sex wollen - hätten sie kein Interesse, fühlten sie sich weniger durch gesellschaftliche Norm genötigt. Außerdem gehe es ihnen stärker um Konsens und Gleichberechtigung, meint Reinhardt. «Das ist ein großer kultureller Fortschritt, führt aber auch dazu, dass spontane, unüberlegte Begegnungen abnehmen und Intimität bewusster gewählt wird.»