Künstliche Intelligenz

KI-Firma Anthropic mit Milliarden-Verlusten vor Börsengang

Die KI-Firma Anthropic ließ in ihrem Börsenprospekt zunächst die Zahlen für das dritte Quartal aus. Aus einem Nachtrag geht hervor: Es gab auch da tiefrote Zahlen.

Das US-Start-up Anthropic will an die Börse gehen. Foto: Andrej Sokolow/dpa
Das US-Start-up Anthropic will an die Börse gehen.

San Francisco (dpa) - Der OpenAI-Rivale Anthropic hat seit Jahresbeginn Verluste von 104 Milliarden Dollar angehäuft. Der Umsatz sprang unterdessen in den ersten neun Monaten 2026 auf 33,2 Milliarden Dollar von 2,5 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum hoch, wie aus dem aktualisierten Börsenprospekt hervorgeht. In den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres waren rote Zahlen von 25 Milliarden Dollar angelaufen.

Anthropic steuert auf einen Börsengang in den kommenden Wochen zu - und überholt damit den ChatGPT-Entwickler OpenAI, der für dieses Jahr keine Aktienplatzierung mehr plant.

Im aktualisierten Börsenprospekt ergänzte Anthropic Geschäftszahlen für das dritte Quartal: 23,3 Milliarden Dollar Verlust bei 17 Milliarden Dollar Umsatz. Die roten Zahlen gehen größtenteils auf eine bilanzielle Anpassung zurück. Der operative Verlust lag bei 567 Millionen Dollar.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

895 Milliarden Dollar Investitionszusagen

Zugleich investieren Entwickler Künstlicher Intelligenz gerade in großem Stil in die Entwicklung ihrer KI-Modelle und Rechenkapazität. Im vergangenen Quartal gab Anthropic rund fünf Milliarden Dollar für Computer-Ressourcen aus. Aus dem aktualisierten Börsenprospekt geht auch hervor, dass die Firma für die kommenden Jahre bereits Investitionen von 895 Milliarden Dollar für Kapazität in Rechenzentren und den Ausbau von Infrastruktur veranschlagte. Davon werden knapp 450 Milliarden Dollar vor Ende 2030 fällig.

Anthropic konkurriert mit seinem KI-Assistenten Claude neben ChatGPT auch mit Tech-Schwergewichten wie Google, Microsoft und dem Facebook-Konzern Meta. Zuletzt wurde die schon lange schwelende Sorge von Anlegern, ob die gewaltigen KI-Investitionen zurückverdient werden können, wieder etwas größer. Zudem gibt es nach eigenständigen Hacking-Attacken durch KI-Software eine verschärfte Debatte um Risiken der Technologie.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
KI-Pionier Anthropic beantragt Börsengang in den USA
Künstliche Intelligenz

KI-Pionier Anthropic beantragt Börsengang in den USA

Anthropic will an die Börse, während Hackerangriffe durch eigenständig handelnde KI-Agenten die Sicherheitsdebatte verschärfen. Könnten die Bedenken den Börsenstart belasten?

26.10.2026

Kalifornien könnte Notschalter für KI vorschreiben
Künstliche Intelligenz

Kalifornien könnte Notschalter für KI vorschreiben

Die bekanntesten leistungsstarken KI-Modelle werden in Kalifornien entwickelt. Der US-Bundesstaat will in der Debatte um Sicherheitsrisiken die Initiative ergreifen - und erwägt eine radikale Vorgabe.

19.09.2026

Chef von KI-Firma Anthropic für verlangsamte Entwicklung
Künstliche Intelligenz

Chef von KI-Firma Anthropic für verlangsamte Entwicklung

Seit Jahren gibt es Aufrufe, die KI-Entwicklung zu verlangsamen. Durch einen jüngsten Zwischenfall als Weckruf gibt es nun erste Bewegung bei den großen Entwicklern Künstlicher Intelligenz.

12.09.2026

KI-Firma Anthropic will Autoren 1,5 Milliarden Dollar zahlen
Künstliche Intelligenz

KI-Firma Anthropic will Autoren 1,5 Milliarden Dollar zahlen

Mündet eine der vielen Urheberrechtsklagen gegen KI-Firmen in einem Milliarden-Vergleich? Der Chatbot-Entwickler Anthropic will so das Risiko einer noch höheren Zahlung ausschließen.

06.09.2025

Internet

Musk gründet Firma für künstliche Intelligenz

Der Hype um künstliche Intelligenz geht weiter. Auch Elon Musk mischt mit. Zugleich hat der Tech-Milliardär aber auch schon vor den Risiken von KI-Software gewarnt.

15.04.2023