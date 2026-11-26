Washington (dpa) - Bis zu einer Million Satelliten sollen künftig als riesiges Rechenzentrum für Künstliche Intelligenz (KI) um die Erde kreisen. Die US-Regulierungsbehörde FCC hat dem Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk eine entsprechende Genehmigung für das Projekt mit dem Namen «Starmind» erteilt. Ein Überblick über die Hintergründe, die Technik und die massive Kritik aus der Wissenschaft:

Was genau hat SpaceX genehmigt bekommen?

Die Federal Communications Commission (FCC) erlaubt SpaceX erstmals in der US-Geschichte den Aufbau einer Konstellation von Weltraum-Rechenzentren. Genehmigt wurden bis zu einer Million sogenannte orbitale Rechenmodule in einer niedrigen Erdumlaufbahn. Zum Vergleich: Derzeit kreisen insgesamt nur rund 17.000 Satelliten um die Erde - mehr als die Hälfte davon stammt bereits von SpaceX. In der Raumfahrtbranche ist es allerdings üblich, zunächst deutlich höhere Obergrenzen zu beantragen, um Flexibilität zu gewinnen. Für sein Satelliten-Internet Starlink hatte SpaceX einst 42.000 Satelliten geplant, aktuell sind rund 11.000 im All.

Bis wann sollen die Satelliten ins All gebracht werden?

Die FCC-Lizenz gilt bis November 2040 und ist an feste Etappenziele geknüpft: Den ersten Rechenzentrum-Satelliten muss SpaceX bis spätestens November 2033 in Betrieb nehmen. Bis November 2035 müssen zehn Prozent der genehmigten Flotte - also 100.000 Satelliten - im Orbit sein, bis November 2038 dann 50 Prozent (500.000 Satelliten).

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Warum will Elon Musk Rechenzentren ins Weltall verlagern?

Der Boom der Künstlichen Intelligenz lässt den Bedarf an Rechenleistung und Energie explodieren, während der Bau neuer Rechenzentren auf der Erde zunehmend an Grenzen bei Stromnetzen, Flächen und Kühlwasser stößt. Außerdem gibt es gegen Rechenzentren in der Nachbarschaft politischen Widerstand, wie die jüngsten Zwischenwahlen in den USA gezeigt haben.

Musk hatte im Februar seine KI-Firma xAI mit SpaceX zusammengelegt und das «Starmind»-Konzept in den Mittelpunkt seines SpaceX-Börsengangs gerückt. Im All soll kontinuierlich verfügbare Sonnenenergie ohne Stromkosten genutzt werden. FCC-Chef Brendan Carr begrüßte das Projekt als historischen Schritt, um die US-Führungsrolle bei «Super-Intelligenz» auszubauen.

Wie soll die Technik im Orbit funktionieren?

Die Satelliten sollen in geringem Abstand zueinander fliegen, Daten untereinander austauschen und über das bestehende Starlink-Netz zur Erde funken. Der US-Chiphersteller Nvidia soll dafür speziell gehärtete Hochleistungsprozessoren liefern.

SpaceX plant laut eigenen Angaben gigantische Ausmaße: Ausgeklappt sollen die Solaranlagen jedes Satelliten eine Spannweite von 75 Metern erreichen. Im rechten Winkel dazu sollen sich rund 30 Meter lange Radiatoren mit Kühlflüssigkeit entfalten, um die Abwärme abzuführen.

Was sagen Wissenschaftler zu dem Vorhaben?

Aus der Forschung kommen scharfe Kritik und grundlegende Zweifel an der Machbarkeit. Der Astrophysiker und Buchautor Adam Becker bezeichnete auf der Social-Media-Plattform Bluesky die Aussicht, eine Million Satelliten für Rechenzentren ins All zu starten, schlicht als «Fantasie». «Das wird nicht passieren», schreibt Becker.

Er verweist auf fundamentale physikalische Hürden, insbesondere bei der Kühlung: Zwar sei es im Weltraum kalt, doch das Vakuum schließe Wärme im Inneren von Objekten ein - ähnlich wie eine Thermoskanne. Es gebe «grundlegende physikalische Grenzen», diese Hitze abzustrahlen. Zwar könnten viele kleinere Satelliten theoretisch genügend Kühlfläche kombinieren, dies sei aber extrem teuer und technisch schwierig. Überdies müssten die Chips der hohen kosmischen Strahlung sowie Mikrometeoriten standhalten.

Welche Gefahren sehen Experten für Umwelt und Astronomie?

Astrophysiker Becker warnt vor erheblichen Risiken für die Erde und den erdnahen Weltraum. Häufige Raketenstarts und spätere Wiedereintritte von Satelliten würden die Atmosphäre verschmutzen. Zudem drohe im niedrigen Erdorbit - wo auch unzählige Wetter- und Telekommunikationssatelliten stationiert sind - eine Kettenreaktion: «Es könnte zu einer Kaskade von Weltraumschrott-Kollisionen kommen», sagte Becker und warnte vor einer gefährlichen «Trümmerwolke».

Auch die Frage der Entsorgung sei nicht abschließend geklärt: SpaceX hatte beantragt, ausgediente Satelliten notfalls in Friedhofsorbits zu belassen oder in Richtung Sonne zu schicken, statt sie verglühen zu lassen - die FCC stellte diese Entscheidung mangels ausreichender Informationen zunächst zurück.

Arbeiten noch andere Konzerne an Rechenzentren im All?