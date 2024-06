Kind mit Vogelgrippe in Indien schwer erkrankt

Genf (dpa) - Indien hat der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Infektion eines vierjährigen Kindes mit Vogelgrippe gemeldet. Es handele sich um den Subtypen Influenza A(H9N2), berichtete die WHO am Abend. Es handelt sich um den zweiten Fall in Indien, der erste wurde 2019 gemeldet.