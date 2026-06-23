Körber-Preis für erstaunliche Erkenntnisse zu Zellen

Hamburg/Münster/Helsinki (dpa) - Für ihre Entdeckung von verblüffenden Reaktionen der Zellen erhält die in Münster und Helsinki forschende Medizinerin Sara Wickström den Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft 2026. Die 50-Jährige hat herausgefunden, dass Zellen auf mechanischen Druck oder Zug reagieren und bestimmte Gene an- oder abschalten, wie die Körber-Stiftung in Hamburg mitteilte. Der Forschungspreis ist mit einer Million Euro dotiert.

Wenn Drücken oder Ziehen übers Heilen entscheidet

Die ziehende oder drückende Belastung werde von den Zellen bis in ihr Erbgut hinein verarbeitet und habe damit einen entscheidenden Einfluss darauf, wie sich eine Zelle entwickle oder wie Gewebe nach Verletzungen heile, teilte die Stiftung weiter mit. Diesen bis dahin unbekannten Mechanismus entdeckte Wickström bereits 2016. Bis dahin war die Wissenschaft davon ausgegangen, dass Zellen vor allem durch ihr genetisches Programm und chemische Botenstoffe gesteuert werden.

Damit gilt Wickström als eine der Begründerinnen der Zellkern-Mechanobiologie, die den Einfluss physischer Kräfte auf Zellen untersucht. Langfristig kann ihre Forschung zur Entwicklung neuer Therapien gegen Krebs, Organvernarbungen und andere, häufig altersbedingte Erkrankungen beitragen.

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Die finnische Medizinerin und Zellbiologin möchte das Geld nutzen, um auch zum Gedächtnis der Zellen zu forschen. Damit kann sie erkunden, wie sich Vernarbungen an Organen wie Haut, Lunge und Nieren verhindern und behandeln lassen.

Wickström ist Direktorin am Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster und Forschungsdirektorin an der Medizinischen Fakultät der Universität Helsinki.

Acht Nobelpreisträger unter den Körber-Preisträgern